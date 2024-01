Selena Gomez ha pubblicando alcune foto sui social mostrando come il suo corpo sia cambiato col tempo: “Devo accettarlo”.

L’attrice e cantante statunitense, Selena Gomez, condiviso un messaggio di body positivity attraverso il suo profilo Instagram. Pubblicando due foto a confronto, una risalente al 2013 e una recente, mostra come il suo corpo sia cambiato nel corso degli anni. Per quale motivo? Per sensibilizzare i suoi 429 milioni di followers sull’accettazione di sé.

I momenti bui di Selena Gomez

Nella foto del 2013 pubblicata in una Instagram story, Selena Gomez indossa un bikini zebrato durante una vacanza a Miami. Da allora, la cantante ha dovuto affrontare numerosi problemi di salute, tra cui una malattia autoimmune, il lupus, che l’ha portata a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo per sottoporsi a un trapianto di rene.

Nel corso degli anni, l’attrice e cantante statunitense ha parlato apertamente delle sue battaglie con l’ansia e la depressione, e nel 2020 ha rivelato di essere stata diagnosticata con un disturbo bipolare. Questi problemi di salute hanno inevitabilmente influenzato il suo aspetto fisico, mostrandola ad oggi diversa da ciò che era un tempo.

Un messaggio di body positivity

“Oggi, ho realizzato che il mio corpo non sarà mai più così“, scrive Selena Gomez sulla foto del 2013. La foto successiva poi, mostra una Gomez più recente, durante una vacanza, con un corpo visibilmente cambiato.

“Non sono perfetta ma sono orgogliosa di essere chi sono, a volte mi dimentico che è ok essere me stessa”, ha commentato questa volta la cantante. Le sue parole intendono indirizzare un messaggio di accettazione e body positivity a chi, come lei in passato, sta vivendo un momento difficile.

Le sue parole di coraggio arrivano infatti dopo anni di critiche e body shaming che Gomez ha dovuto affrontare. Ma tutto ciò non l’ha abbattuta: adesso è lei a incoraggiare i suoi fan ad amare e accettare i loro corpi così come sono. Alla fine, il nostro valore non è determinato dal nostro aspetto fisico, ma ognuno di noi è unico e meraviglioso a modo suo.

