I Subsonica chiudono il 2023 con un singolo che anticipa l’album “Realtà Aumentata”, in uscita il 12 gennaio.

A pochi giorni dalla chiusura del 2023, i Subsonica hanno lanciato il loro nuovo singolo “Mattino di Luce”, che anticipa l’ultimo album “Realtà Aumentata”, disponibile dal 12 gennaio. Con il brano, la band torinese vuole inviare un messaggio alla ricerca di un equilibrio e di pace.

Subsonica, il singolo “Mattino di luce”

Il nuovo singolo “Mattino di luce” affronta il percorso in cui un individuo prova a liberarsi dal ruolo di genere attribuito alla nascita, per arrivare a vivere pienamente nel genere in cui si identifica.

“Incongruenza, disforia o transizione di genere sono temi circondati da pregiudizi affrettati, spesso repressivi e violenti, che non tengono conto del disagio, della sofferenza e delle necessità autentiche di chi li vive affrontandoli quotidianamente”, spiegano i Subsonica.

Un mix di generi musicali

Mattino di Luce è un brano da ballare tra suggestioni italo-dance e distorsioni space-rock. Percussioni acustiche, fiati e sintetizzatori rendono il tutto particolarmente elettrizzante, in un sound innovativo in cui i Subsonica ormai si identificano.

Il singolo, prodotto da Max Casacci e dalla band guidata da Samuel Roman, è stato registrato presso l’Andromeda Studio di Torino. Il mixaggio a Londra è stato curato da Marta Salogni, nota per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Depeche Mode, Bjork e Bon Iver.

L’ultimo album: “Realtà Aumentata”

Realtà Aumentata è un album di 11 canzoni scritte durante il 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Nel disco si percepiscono tutti i cambiamenti che in pochi anni ci hanno sconvolti: isolamenti individuali, fisici ma anche emotivi, guerre e disperazione carica di un senso di speranza che un giorno tutto questo possa finire.

Di seguito la tracklist dell’album “Realtà aumentata”:

Cani Umani Mattino di Luce Pugno di Sabbia Universo Nessuna Colpa Missili e Droni Scoppia la Bolla feat. Willie Peyote, Ensi Africa su Marte Grandine Vitiligine Adagio

In tour nel 2024

Il prossimo aprile, i Subsonica saranno live sui palchi dei principali palazzetti italiani con il “Subsonica 2024 Tour”. Un giro di concerti annunciato prodotto da Live Nation, che prevede le seguenti date:

3 aprile – Mantova – Palaunical

4 aprile – Assago (Mi) – Mediolanum Forum

6 aprile – Conegliano (Tv) – Zoppas Arena

8 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

10 aprile – Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

11 aprile – Firenze – Mandela Forum

13 aprile – Torino – Pala Alpitour

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito il video del singolo “Mattino di luce”:

