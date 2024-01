Il cantautore livornese Enrico Nigiotti torna a toccare i cuori con una ballata d’amore che esplora la nostalgia e i ricordi.

Enrico Nigiotti, il cantautore toscano noto per la sua sensibilità e capacità di raccontare storie attraverso la musica, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “In punta di piedi”. Il brano arriva dopo il successo di “Ninna nanna”, dedicato ai suoi due gemelli, che era riuscito a far emozionare anche Diletta Leotta.

La canzone di Nigiotti che tocca l’anima

“In punta di piedi” – disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 gennaio – viene descritta dal cantante livornese come una ballata d’amore che parla di ricordi e di nostalgia, spesso innescati dalle canzoni stesse. Nigiotti riflette su come le persone e i momenti importanti della nostra vita restano con noi, anche se solo in “piccoli pezzetti”.

Il brano è un viaggio emotivo che esplora il senso di perdita per ciò che non potrà più essere, ma anche il modo in cui i ricordi continuano a vivere dentro di noi. Il narratore si interroga sulla capacità delle canzoni di evocare le storie sbagliate, suggerendo che la musica possa essere un potente catalizzatore di emozioni.

“Il ricordo di certi momenti e di certe persone lascia dentro un senso di nostalgia non tanto per quello è stato, quanto per quello che non potrà più essere“, afferma Enrico Nigiotti.

Un successo annunciato

Il singolo arriva dopo il grande riscontro delle tre date esclusive di Unplugged 2023, i concerti acustici portati nei teatri di Roma, Milano e Firenze. Con “In punta di piedi”, Enrico Nigiotti è pronto a conquistare ancora una volta il cuore del suo pubblico, inaugurando al meglio il nuovo anno.

I fan del cantautore sono già super emozionati del nuovo pezzo che, come il singolo “Ninna nanna”, è riuscito a toccare le corde dell’anima.

Di seguito, il video del singolo “In punta di piedi”:

