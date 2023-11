Nigiotti aveva dato un assaggio del suo nuovo singolo con un video sui social, dove i suoi unici spettatori erano i suoi figli.

Rilasciato venerdì 3 novembre, il nuovo brano di Enrico Nigiotti rende omaggio ai suoi due gemellini, Maso e Duccio, che il 13 marzo scorso lo hanno fatto diventare papà per la prima volta. “Ninnananna” è una dolce tenera d’amore dedicata ai suoi figli, ma che ha presto conquistato anche Diletta Leotta.

Ninnananna, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti

Definito come uno dei cantautori più sensibili, dopo anni di brani straordinari Enrico Nigiotti torna con una novità che scalda il cuore. La nascita dei suoi due figli, Maso e Duccio, ha ispirato l’artista livornese che nei giorni scorsi ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo: “Ninnananna”.

Come racconta lui stesso sulle pagine social, il brano parla di quell’amore “che non chiede o vuole nulla in cambio perché è semplicemente amore”. Il giorno in cui i due gemellini sono nati, il cantante scriveva: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili”.

La prima esibizione dal vivo

Nigiotti debutta in pubblico per cantare per la prima volta la sua nuova canzone il 5 novembre scorso, nello studio di Amici. Proprio lo stesso che, nel lontano 2009, lo aveva accolto come partecipante della scuola più famosa d’Italia.

“Ninnananna” ha commosso tutto il pubblico, a partire da Maria De Filippi fino a Rudi Zerbi, che si è mostrato in lacrime. Al termine della sua esibizione, Maria ha detto: “Bellissimo pezzo, hai commosso tutti”.

Nelle settimane precedenti però, Enrico Nigiotti aveva già dato un assaggio del suo nuovo brano. In un video postato su Instagram, si vede l’artista livornese che – con la chitarra in mano – suona e canta dolcemente la sa lettera d’amore direttamente ai suoi figli. I piccoli, anziché dormire, lo guardano incantati.

Le date del prossimo tour a dicembre

Dopo aver distribuito il suo videoclip ufficiale, Nigiotti annuncia le date del prossimo tour, che lo vedrà protagonista di tre speciali appuntamenti unplugged:

8 dicembre – Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli);

(Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli); 9 dicembre – Milano (Santeria Toscana 31);

(Santeria Toscana 31); 13 dicembre – Firenze (Teatro Puccini).

