Angela Ciancio, in arte Lil Jolie, presenta il suo inedito di Amici 2023: ecco qual è il significato del brano.

Il 7 novembre sono stati annunciati gli inediti degli allievi della scuola di Amici 2023. Insieme a Holden, Petit e Mew, anche Lil Jolie debutta con il suo inedito, “Follia”, che ha raggiunto 58.916 stream. E’ proprio grazie al suo pezzo che è riuscita a conquistare il suo banco nella scuola di Maria De Filippi.

Il debutto di Angela Ciancio

Nata a Caserta nel 2000, Angela Ciancio deve il suo nome d’arte alla donna che più l’ha ispirata nella vita: Angelina Jolie. Ammaliata dal suo aspetto dopo aver visto il film “Ragazze interrotte”, decide di farsi chiamare Lil Jolie.

Con il suo alias, debutta nel mondo della musica. Il suo primo amore è stato il rock: da qui, inizia la sua carriera artistica che la porta a pubblicare il suo primo album, “Bambina”. Tra i pezzi da cui è composto, troviamo Edonico, Carl Brave e Ketama126.

Nello stesso anno esce il suo ultimo singolo, intitolato “Lingue”, in collaborazione con Close Listen. Per la 23enne, come cita Soundsblog, cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”

Amici 2023, l’inedito di Lil Jolie

“Follia” è un brano che esprime appieno la personalità di Lil Jolie. Il brano è stato esibito dalla cantante casertana per la prima volta nella scuola di Amici, dopo “Per un’ora d’amore”. E’ stato proprio grazie a Follia se Rudi Zerbi l’ha scelta durante la prima puntata pomeridiano del talent.

Con il pezzo, Jolie si rivolge alla sua musa, Calliope – antica dea della mitologia greca e il suo nome significa proprio “dalla bella voce” – a cui chiede di poter trovare la giusta ispirazione, raccontando quindi il processo che precede la nascita di un’opera d’arte.

Follia è stato apprezzato anche dal produttore musicale Zef, che ha deciso di collaborare con la giovane e di produrre il suo pezzo.

Ecco l’esibizione di Lil Jolie con il brano “Follia”:

Riproduzione riservata © 2023 - NM