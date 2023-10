I Subsonica annunciano le date del tour 2024 nei palazzetti

Subsonica in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti del gruppo torinese nei palazzetti italiani.

Sarà un 2024 intenso per i Subsonica. La band torinese guidata da Samuel Romano, ferma discograficamente da Mentale strumentale, album del 2020, è pronta a rilanciarsi attraverso un nuovo progetto discografico e soprattutto attraverso un lungo tour che nella prossima primavera porterà i musicisti di Liberi tutti nuovamente nei palazzetti italiani.

Un giro di concerti annunciato prodotto da Live Nation e annunciato nel mese di ottobre dalla band, dopo aver terminato di girare il videoclip del loro nuovo singolo, Pugno di sabbia. Scopriamo insieme le date e le informazioni sui biglietti.

Subsonica in tour nel 2024: le date e i biglietti

La nuova tournée del gruppo torinese, intitolata semplicemente Subsonica 2024 Tour, permetterà al gruppo di girare l’Italia, toccando in particolare sette città diverse. La partenza è prevista il 3 aprile da Mantova. Segue la data del 4 aprile a Milano e quella del 6 aprile a Conegliano (Treviso). Si scende quindi l’8 aprile fino a Roma, per poi risalire il 10 aprile a Bologna e l’11 a Firenze. L’ultima data finora annunciata è quella di casa, il 13 aprile a Torino.

Subsonica tour 2024 (ph. Ivan Cazzola)

I biglietti per tutti questi concerti sono in vendita dal 20 ottobre in anteprima per gli iscritti alla newsletter della band, dal 23 ottobre per gli iscritti a MyLiveNation e dal giorno seguente per tutti gli altri potenziali spettatori, sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Subsonica: il video di Pugno di sabbia

Non si conoscono ancora i dettagli sul nuovo tour della band e sul progetto discografico che dovrebbe accompagnare. Intanto, dal 20 ottobre Samuel e compagni tornano in rotazione radiofonica con il brano Pugno di sabbia, accompagnato da un video girato su un ring all’interno dell’Ex Macello di Milano. Uno showcase che il gruppo ha voluto condividere con i loro fan più fedeli, dedicando loro in tutta la scaletta, in ordine, il primo singolo di ogni loro nuovo album, dal primo all’ultimo.

Lo stesso evento verrà replicato a Torino il 20 ottobre. La band ha sottolineato in un comunicato: “Dopo 27 anni di storia in una band ognuno di noi ha imparato a consocere l’altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. A proposito di tempo, l’appuntamento che si avvicina è importante: quello con il decimo album, che abbiamo voluto interpretare al massimo delle capacità“.

Riproduzione riservata © 2023 - NM