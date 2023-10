I Blue tornano in concerto in Italia nel 2024: le date e i biglietti dei live italiani del nuovo tour della band.

Sarà stato il consueto ‘tocco magico’ di Amadeus, sarà che la nostalgia ha spesso degli effetti straordinari sull’animo umano, ma da qualche giorno a questa parte i Blue sono tornati a far battere il cuore di tantissimi fan in Italia.

La loro esibizione ad Arena Suzuki era una delle più attese, e ha dimostrato che i quattro ci sono ancora e hanno voglia di regalare ancora tante emozioni ai propri fan. Dopo essersi regalati un bagno di folla all’Arena di Verona, hanno quindi annunciato due concerti in Italia, poi diventati addirittura quattro nel giro di poche ore.

Blue in tour nel 2024: le date e i biglietti in Italia

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato all’indomani della partecipazione al grande show condotto da Amadeus. La boy band britannica composta da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa sarà nuovamente di scena in Italia, a Milano, la prossima primavera.

concerto pubblico mani

L’appuntamento straordinario per il 14 aprile al Fabrique è andato però sold out nel giro di poche ore, costringendo gli organizzatori a raddoppiare l’evento con una nuova data il 15 aprile. Tutto qui? Assolutamente no. Essendo ancora altissima la richiesta di biglietti, la band ha deciso di regalare ai fan un altro doppio grande appuntamento, un minitour ribattezzato La grande festa, addirittura con due date nei palasport:

– 24 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma

– 26 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

I biglietti per questi nuovi straordinari concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi sono i Blue?

Perlopiù sconosciuti a molti ragazzi della Generazione Z, i Blue sono stati probabilmente l’ultima grande boy band dell’epoca d’oro dei gruppi per teenager. Formati a Londra nel 2000, vennero immediatamente individuati come gli eredi ‘spirituali’ dei Backstreet Boys e ottennero un successo straordinario, con numerosi singoli al numero 1 nel Regno Unito e 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Nel corso della loro straordinaria carriera hanno avuto tra l’altro l’onore di collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale, come Elton John e Stevie Wonder, e hanno conquistato diversi premi di prestigio, tra cui due Brit Award.

Di seguito il video di A chi mi dice, uno dei loro grandi successi:

