Marco Mengoni presenta una nuova versione di Due vite in francese: ecco La Dernière Chanson, il singolo per il tour europeo del cantautore.

L’Europa chiama Marco Mengoni, il cantautore italiano risponde presente. L’artista vincitore dell’ultimo Sanremo e grande protagonista all’Eurovision ha deciso di anticipare l’inizio del suo tour europeo, partito il 18 ottobre da Barcellona, con una nuova versione di Due vite, stavolta dedicata al mercato francese.

S’intitola La Dernière Chanson (Due vite), ed è la versione transalpina della canzone che ha permesso al cantautore di Ronciglione di stravincere Sanremo nel 2023 e di arrivare fino al quarto posto all’Eurovision Song Contest tenuto a Liverpool, aggiudicandosi anche il premio per la miglior composizione della competizione.

Marco Mengoni, La Dèrniere Chanson: la versione francese di Due vite

Non è una sorpresa l’attenzione di Mengoni per la Francia, né quella che il paese transalpino sta dedicando a uno degli artisti italiani più amati all’estero. Non a caso già la scorsa primavera, poco prima di esibirsi all’Eurovision, l’artista aveva deciso di regalare una piccola anteprima del suo tour europeo con un alcuni concerti in giro per il Vecchio Continente, a partire proprio dalla Francia.

Marco Mengoni a Parigi

Con questa nuova versione di Due vite, scritta insieme a un ricco team di collaboratori, il cantautore di Ronciglione ha anche voluto unire due culture, cercando di avvicinare concretamente l’Italia e la Francia in un unico abbraccio. Non a caso ha scelto di lasciare alcune frasi italiane all’interno del testo, quelle più significative. E il risultato ha conquistato rapidamente il cuore di tutti i suoi fan. Di seguito l’audio ufficiale di La Dernière Chanson:

Il tour europeo di Marco Mengoni

Grande protagonista in estate di un tour negli stadi in Italia, Mengoni sta presentando in questi giorni nei palazzetti e nelle arene d’Europa il suo ultimo progetto, il terzo capitolo di Materia, Prisma, che ha portato a compimento un’avventura iniziata con Terra e continuata con Pelle.

Dopo aver dato il via il 18 ottobre al suo tour europeo da Barcellona, al Sant Jordi Club, l’artista proseguirà quindi al Forest National di Bruxelles, si sposterà il 23 ottobre ad Amsterdam, all’AFAS Live, e il 25 ottobre si esibirà allo storico Zénith di Parigi. Sarà quindi la volta di Francoforte, allo Jahrhunderthalle, il 27 ottobre, e poi di Vienna, al Gasometer il 29 ottobre. Il tour si chiuderà quindi il 31 ottobre all’Hallenstadion di Zurigo e poi ancora il 2 novembre all’Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Riproduzione riservata © 2023 - NM