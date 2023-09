Marco Mengoni e Franco126, Un’altra storia: il significato del testo della nuova canzone del cantautore di Ronciglione.

Uniti dal destino. Marco Mengoni ed Elodie, dopo averci fatto ballare in estate con Pazza musica, condividono anche la data di uscita del loro nuovo singolo. Mentre l’artista romana si è affidata alla penna di Elisa per il brano che l’accompagnerà in questo autunno verso il suo nuovo tour nei palasport, il cantautore di Ronciglione unisce le forze con un grande amico, Franco126, per una nuova versione di Un’altra storia.

Brano estratto dal suo ultimo album, Materia (Prisma), si tratta di un inedito che arriva in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 22 settembre. Scopriamo insieme il possibile significato del testo di questa nuova canzone.

Marco Mengoni riparte da Un’altra storia

Mentre prosegue il successo della trilogia Materia, certificata cinque volte disco di platino, Mengoni è pronto a regalare a tutti i suoi fan un nuovo brano, stavolta in collaborazione con un altro degli artisti più importanti della scuola cantautorale romana, Franco126.

Marco Mengoni e Franco126

Una collaborazione inattesa, incastro perfetto che nel testo cerca di fotografare alcuni momenti di una storia vissuta nel passato, trasformando il pezzo in una sorta di gemma malinconica che cerca di toccare le corde profonde del nostro cuore, in un periodo dell’anno, l’autunno, che porta sempre con sé un pizzico di nostalgia.

Il significato di Un’altra storia

Canzone scritta da Federico Bertollini (Franco126), Francesco Catitti e Davide Petrella, con la produzione di E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, Un’altra storia affronta il tema dei ricordi, alcuni vissuti con grande intensità, altri talmente dolorosi da rimanere nascosti, impossibili da raccontare, idealizzati nel loro vero significato.

Una canzone che rappresenta una sorta di presa di coscienza e ci invita non solo ad analizzare, ma anche a custodire quelle emozioni, sia positive che negative, che caratterizzano le nostre vite. Il resto dei segreti di questo nuovo brano lo scopriremo solo tra qualche giorno, in attesa di poter riascoltare Mengoni dal vivo durante le varie tappe del suo prossimo tour autunnale in Europa, che lo porterà da Barcellona a Monaco, passando per Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Vienna e Zurigo. La ciliegina sulla torta di un anno che Marco non dimenticherà mai.

