Enrico Nigiotti tour 2023: le date e i biglietti dei concerti unplugged del cantautore livornese, in attesa di nuova musica.

La pausa per la paternità sta per terminare. Dopo essersi dedicato per qualche tempo alla nuova vita da genitore, Enrico Nigiotti è finalmente pronto a ridare il via alla sua carriera nel mondo della musica. Lo farà sicuramente con nuove canzoni, di qui a qualche tempo.

Per il momento il cantautore livornese si è però limitato ad annunciare i suoi primi concerti dopo la nascita dei gemelli Duccio e Maso, venuti al mondo nel marzo 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui nuovi live, rigorosamente unplugged, dell’artista ex Amici e X Factor.

Enrico Nigiotti live nel 2023: le date e i biglietti

A distanza di due anni dal suo ultimo singolo, Notti di luna, Nigiotti è finalmente pronto a riprendere in mano la sua carriera e a tornare al mondo della musica, inizialmente con tre straordinari concerti, probabilmente l’antipasto dei suoi prossimi progetti.

Enrico Nigiotti

Possible concorrente del prossimo Festival di Sanremo, sicuramente Nigiotti nel 2024 non starà fermo ma tornerà a pubblicare nuova musica. Intanto, per non farsi mancare nulla, ha annunciato per la fine di questo anno tre l’Enrico Nigiotti Unplugged, un breve tour di tre date acustiche, tre anteprime esclusive in cui saranno le canzoni a farla da padrone.

Di seguito il calendario degli appuntamenti che lo vedranno impegnato insieme a Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere:

– 8 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 9 dicembre al Santeria Toscana 31 di Milano

– 13 dicembre al Teatro Puccini di Firenze

I biglietti per questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta di Enrico Nigiotti

Chiaramente non conosciamo ancora quali potranno essere i dettagli della scaletta dei live che vedranno nuovamente protagonista Enrico Nigiotti. Potrebbe esserci spazio, ad esempio, per la presentazione di qualche brano inedito che potrebbe confluire nei suoi prossimi progetti discografici.

Per poter avere un’idea di quello che potrebbe attenderci, comunque, ecco qual è stata la scaletta di un recente live del cantautore toscano a Milano dello scorso anno:

– Bomba dopo bomba

– Baciami adesso

– Corso Garibaldi

– E sarà

– Highlander

– Notti di luna

– Complici

– Il provinciale

– Lettera da uno zio antipatico

– Buonanotte

– L’ora dei tramonti

– L’amore è

– Para el sol

– Campari soda

– La ragazza che raccoglieva il vento

– Nonno Hollywood

– Vito

– Notturna

– Tuo per sempre

– Nel silenzio di mille parole

– Devo prendere il sole

– L’amore è (credimi sempre)

