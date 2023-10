Peter Gabriel annuncia la data di uscita del suo nuovo album

Peter Gabriel, i/o: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del cantautore britannico ex Genesis.

L’attesta sta finalmente per terminare. Dopo aver lanciato per un anno intero nuove canzoni nel giorno della luna piena, Peter Gabriel ha deciso di pubblicare finalmente il suo nuovo album, quello che le raccoglie tutte. S’intitola i/o, e in questi giorni è stato annunciato in ogni dettaglio.

Fino a questo momento sapevamo che il nuovo album del cantautore britannico, ex frontman dei Genesis, sarebbe stato pubblicato entro la fine dell’anno. Adesso conosciamo anche la data ufficiale. Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere su questa uscita.

Peter Gabriel svela tutti i dettagli su i/o

A ventun anni di distanza dall’ultima raccolta di inediti del poliedrico artista classe 1950, Up, sta dunque per arrivare il momento del nuovo disco i/o (input/output), un nuovo lavoro che arriverà nei negozi in un doppio formato, con due diversi mix.

Ma quale sarà la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario? Il nuovo album diventerà disponibile per tutti i fan del noto cantautore il 1° dicembre 2023. E sarà un grande regalo, dopo aver peraltro già regalato ai propri fan uno spettacolo dal vivo anche in Italia nel corso dell’ultimo tour, presentando molti dei suoi nuovi brani.

La tracklist e i dettagli di i/o

Il nuovo album del cantautore ex Genesis è stato registrato con l’aiuto del chitarrista David Rhodes, del bassista Tony Levin, del batterista Manu Katché e di tanti altri musicisti di valore, compresi tra i collaborazioni anche Brian Eno e Skrillex, oltre alla figlia di Peter, Melanie.

I dodici brani del nuovo album del cantautore britannico saranno presentati in due mix differenti, il Bright-Side Mix, con la versione pubblicata durante il plenilunio, e il Dark-Side Mix, quelli usciti durante il novilunio, firmati da due grandi mixatori come Mark Stent e Tchad Blake.

Le due versioni saranno disponibili sia nel doppio CD che nel doppio album in vinile. Di seguito la tracklist integrale:

1 – Panopticom

2 – The Court

3 – Playing for Time

4 – i/o

5 – Four Kinds of Horses

6 – Road to Joy

7 – So Much

8 – Olive Tree

9 – Love Can Heal

10 – This Is Home

11 – And Still

12 – Live and Let Live

