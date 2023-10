Vasco Rossi torna in tour negli stadi nel 2024: le date e i biglietti dei nuovi concerti del rocker di Zocca.

Vasco Rossi sarà in tour negli stadi anche nel 2024. Il Vasco Live Tour non si ferma mai e proseguirà anche nel prossimo mese di giugno. Quasi una consuetudine per Blasco e i suoi fan negli ultimi anni. Perché il rocker di Zocca resta sempre e soprattutto un animale da palcoscenico, e l’estate in Italia non può iniziare senza i suoi leggendari spettacoli dal vivo.

Che ci fosse già in programma un tour nel 2024 lo sapevamo. E sapevamo anche che avrebbe avuto almeno una tappa a San Siro, in una delle case, dei templi in cui il Kom ha realizzato i suoi miracoli in musica. Adesso il cantautore emiliano ha però alzato anche il sipario sulle date dei prossimi appuntamenti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sui prossimi concerti di Vasco Rossi.

Vasco Rossi in tour nel 2024: date e biglietti

Vasco è inarrestabile. Nei giorni in cui è sbarcato anche su Netflix con la sua nuova docuserie, Il Supervissuto, un prodotto che va in profondità nella sua vita, svelandoci alcuni dettagli e segreti sconosciuti anche per molti suoi fan, l’artista ha voluto anche alzare il sipario sulle date del suo prossimo tour.

Vasco Rossi

La liturgia dei concerti d’inizio estate, o meglio di fine primavera, continua infatti per il Kom anche nel 2024. Al momento sono cinque le date annunciate, ma non è detto che non possano aggiungersene altre nelle prossime settimane. Questo il calendario completo:

– 7, 8, 11 e 12 giugno allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano

– 25 giugno allo Stadio San Nicola di Bari

I biglietti per questi concerti del rocker di Zocca sono disponibili dal 6 ottobre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Vasco Rossi

Per il momento è presto per provare a ricostruire la scaletta che il Blasco realizzerà per questi nuovi concerti. Come sempre sorprenderà i suoi fan. Non si affiderà solamente ai classici immancabili, ma anche recuperando qualche chicca del suo repertorio dimenticata da molti.

Di certo ci sarà spazio per Gli sbagli che fai, il suo nuovo singolo pubblicato in contemporanea con l’arrivo su Netflix de Il Supervissuto. Una canzone che riflette sulla natura umana e sulla ricerca di un senso nelle nostre vite. In questo brano Vasco sottolinea infatti come gli artisti abbiano l’obiettivo di far credere che tutto sia possibile, anche se la realtà è spesso molto più complessa.

Di seguito il video di Gli sbagli che fai:

