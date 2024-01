La cantante era stata trovata il 26 luglio 2023 priva di vita nella sua abitazione a Londra. Inizialmente si era ipotizzato il suicidio.

Secondo quanto emerge dalle conclusioni del coroner britannico, che ha compiuto gli accertamenti sulla scomparsa della cantante e musicista di 56 anni, O’Connor sarebbe morta di cause naturali. Inizialmente Scotland Yard aveva fornito poche informazioni sulle circostanze della morte di O’Connor, limitandosi a dire di averla trovata senza vita nella sua casa e di non considerare la scomparsa come “sospetta”.

Sinead O’Connor: la morte a poca distanza da quella del figlio

La star irlandese è scomparsa ad appena 18 mesi di distanza dalla morte del figlio Shane, 17 anni, che si era suicidato dopo essere fuggito dall’ospedale psichiatrico in cui era ricoverato. Era stato proprio l’ultimo Tweet della cantante ad aver alimentato i sospetti di un suo possibile suicidio: “Sto vivendo come una creatura notturna non-morta. Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima. Eravamo un’anima in due metà. È stata l’unica persona che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono persa nel limbo senza di lui”, ha scritto sotto una foto del figlio.

Sinead O’Connor

Le forze dell’ordine avevano però fin da subito ritenuto il decesso della cantante non sospetto. Era stata comunque disposta un’autopsia: i risultati sarebbero stati pubblicati integralmente solo nel caso in cui si fosse reso necessario aprire un’indagine, eventualità che però non si è verificata in quanto il coroner ha stabilito che la morte è sopraggiunta per cause naturali.

Sinead O’Connor: la malattia mentale

Gli anni di maggiore fama hanno conciso, per Sinead O’Connor, con quelli di maggiore sofferenza psicologica: in quegli anni infatti si è acuita la sindrome bipolare di cui la cantante soffriva. Il suo rapporto con la malattia mentale, di cui lei non ha mai fatto mistero, è stato raccontato dalla stessa musicista nel libro di memorie “Rememberings“, pubblicato prima della tragica scomparsa del figlio da cui, stando a quanto riferito dalle testimonianze delle persone vicine, non è più riuscita a riprendersi.

