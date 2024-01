Lo scorso 7 gennaio Timberlake ha cancellato tutti i contenuti dal suo profilo Instagram: pratica diffusa tra gli artisti che stanno per annunciare qualche novità.

A distanza di 6 anni dall’uscita dell’ultimo disco, “Man of the Woods”, Justin potrebbe essere in procinto di pubblicare qualcosa di nuovo. Infatti recentemente il cantante e attore statunitense ha cancellato tutti i suoi contenuti Instagram ed ha aggiornato la foto profilo. Per i fan è un chiaro segno che ci sono novità in arrivo nel 2024.

Justin Timberlake: cosa ha fatto negli ultimi anni

Dal 2018 ad oggi, Justin Timberlake, anche se non ha pubblicato nulla di nuovo, non è comunque sparito dalla scena musicale. Infatti, oltre ad aver collaborato con Jungkook dei BTS sul remix del singolo “3D“, Timberlake è stato impegnato con i suoi ex compagni del gruppo “NSYNC“: lo scorso anno hanno pubblicato il singolo “Better place“, il loro primo pezzo dopo 20 anni.

Justin Timberlake

Justin Timberlake: la scomparsa dai social

Oltre ai sospetti su possibili novità musicali in arrivo, secondo alcuni fan Justin Timberlake potrebbe aver cancellato i post di Instagram a causa delle critiche ricevute recentemente dopo l’uscita di “The Woman in Me”, libro autobiografico di Britney Spears. Il cantante e attore è stato infatti pesantemente criticato dopo che la popstar ha dichiarato di aver subito pressioni da Timberlake per abortire durante la loro relazione, all’inizio degli anni 2000.

Britney Spears ha poi raccontato che Justin l’ha lasciata tramite messaggio, ed ha scritto che all’epoca si è sentiva come una “prostituta che aveva spezzato il cuore del ragazzo d’oro d’America“. “Justin pensava che Britney avrebbe parlato dei loro alti e bassi in termini più generali, non che avrebbe raccontato a tutti i dettagli più intimi della loro relazione“, ha dichiarato una fonte vicina al cantante. Un’altra fonte ha poi affermato che Justin Timberlake avrebbe avuto intenzione di fermare l’onda di parole odiose e disgustose che la gente stava riversando sul suo conto.

