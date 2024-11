“Montecristo”: significato e testo del nuovo singolo di Jovanotti

Jovanotti è tornato con il nuovo singolo “Montecristo”: scopriamo il significato e il testo di questa novità discografica!

Dopo una lunga assenza dovuta ad un grave incidente in bicicletta, Lorenzo Jovanotti è finalmente tornato sulla scena musicale con nuovo singolo intitolato “Montecristo“. Il cantautore ha anche annunciato l’uscita del suo prossimo album prevista per il 31 gennaio 2025. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Montecristo”: il significato della canzone

L’ispirazione per questa canzone è venuta a Jovanotti durante il lungo periodo di convalescenza. Costretto a metter in pausa la sua vita lavorativa, l’artista ha trovato conforto nell’audiolibro de “Il Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas, un’opera che aveva già affascinato Jovanotti anni fa.

Questa esperienza di rilettura, unita a una fase di vita segnata dal recupero post-operatorio, ha generato nel cantautore una forte connessione con le tematiche di smarrimento, rivincita e rinascita, che traspaiono chiaramente nel testo della canzone.

Jovanotti

“Per me scrivere è sempre un esercizio, un modo per elaborare quello che vivo, e da quella sensazione di smarrimento e rivincita è nato il testo.” – ha spiegato Jovanotti – “Poi un giorno Dario Faini mi ha fatto ascoltare una melodia al pianoforte nel suo piccolo studio a Milano. Ho provato ad adattare il testo alla sua musica, e subito ho capito che funzionava. In pochi minuti abbiamo dato vita alla canzone, ma come sempre accade, il lavoro di rifinitura ha richiesto mesi“.

“Montecristo” è un brano sperimentale che unisce il reggaeton a suoni orchestrali: “In mezzo, ci sono io e la mia storia. È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo. Una frase chiave è ‘Anche quando sei con me mi manchi’”.

Ecco il video ufficiale della canzone:

Il testo della canzone

Una sirena mi ha tagliato la strada

Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi

Con occhi nuovi

Una sirena che sbatteva la coda

Alzando schizzi d’acqua alti come grattacieli

Continua per il testo integrale