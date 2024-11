Scopri Kygo: il talento norvegese in tour mondiale con una tappa imperdibile a Milano il 29 novembre 2024.

Il mondo della musica è in continua evoluzione, e nel panorama dei suoni moderni, alcuni nomi brillano più di altri per il loro talento e la capacità di toccare le corde del cuore di un pubblico globale. Uno di questi artisti è senza dubbio Kygo, il celebre DJ e produttore noto per i suoi brani che uniscono melodie affascinanti a ritmi incalzanti. Recentemente, Kygo ha fatto parlare di sé non solo per il lancio del suo nuovo singolo “For Life”, ma anche per l’annuncio di una tournée mondiale che toccherà numerose città, inclusa una tappa importante nel nostro paese.

Un artista di fama mondiale

Kyrre Gørvell-Dahll, meglio conosciuto come Kygo, è un artista di origine norvegese che ha saputo conquistare il cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Nato a Singapore l’11 settembre 1991 e cresciuto tra Brasile, Giappone, Kenya ed Egitto, Kygo ha sviluppato fin da piccolo un gusto musicale eclettico che lo ha portato a esplorare e fondere diversi generi. La sua carriera ha preso il volo grazie a YouTube, dove i suoi remix hanno raccolto milioni di visualizzazioni, portandolo alla ribalta internazionale.

Discografia e collaborazioni illustri

L’artista vanta una discografia ricca e variegata, con album che spaziano dal debutto con “Cloud Nine” nel 2016 fino all’ultimo lavoro “Thrill of the Chase” uscito nel 2022. Questo percorso lo ha visto collaborare con nomi del calibro di Ellie Goulding, Selena Gomez e Whitney Houston, confermando la sua abilità nel creare hit capaci di scalare le classifiche. Tra i brani più celebri si possono citare “Stargazing”, “It Ain’t Me” e “Firestone”, solo per nominarne alcuni.

La possibile scaletta

Per i fan italiani, la notizia più emozionante è senza dubbio l’annuncio di una tappa del Kygo World Tour nel nostro paese, prevista per il 29 novembre 2024 presso il Forum di Milano, con la partecipazione speciale di Sofi Tukker. I biglietti per questo imperdibile evento saranno disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10:00 del 26 aprile, offrendo l’opportunità di vivere dal vivo l’energia e la magia dei suoi concerti. La possibile scaletta:

Whatever

For Life

I’ll Wait

Me Before You

Levels

Stay

Stargazing

It Ain’t Me

Can’t Do It on My Own

The Feeling

Stars Will Align

Like It Is

Happy Now

Kids in Love

Dove acquistare i biglietti

L’attesa per assicurarsi un posto a questo evento è alta, e i fan sono incoraggiati a marcare sul calendario la data del 26 aprile per non perdere l’opportunità di acquistare i biglietti. Saranno disponibili online attraverso la piattaforma Ticketone e presso i rivenditori autorizzati, garantendo un accesso facile e sicuro per tutti coloro che desiderano partecipare al concerto.

Kygo si conferma dunque non solo come un artista di grande talento, ma anche come un performer capace di instaurare un legame profondo con il suo pubblico, portando la sua musica in ogni angolo del mondo. La tappa italiana del Kygo World Tour promette di essere un momento di pura magia musicale, un’occasione da non perdere per tutti i fan del DJ norvegese e della musica elettronica di qualità.