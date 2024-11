Pino Daniele: in arrivo il brano inedito “Again”

“Again”, brano inedito di Pino Daniele, è stato fatto ascoltare in anteprima allo Stadio Maradona di Napoli: uscirà il 29 novembre.

La voce di Pino Daniele non si è mai spenta, ma adesso i fan del cantautore napoletano potranno ascoltarla in un brano inedito mai pubblicato prima. Il singolo si chiama “Again” ed è stato messo a disposizione dalla famiglia che ha voluto fosse reso pubblico in vista del decimo anniversario della morte del grande artista, il prossimo 4 gennaio.

“Again”: l’anteprima allo Stadio Maradona di Napoli

“Again“, che verrà pubblicato il prossimo 29 novembre, è stato fatto ascoltare in anteprima allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma. SI è trattato di un momento di grande emozione: le videocamere hanno inquadrato Aurelio De Laurentiis in lacrime. Ciro Ferrara, opinionista DAZN, ha commentato : “Un momento incredibile, è parte della nostra storia“.

Il discorso di Pino Daniele e l’emozione della figlia

Allo Stadio Maradona, prima che partisse la canzone, i presenti hanno ascoltato anche parte di un discorso che Pino Daniele tenne in occasione di un concerto a Londra. “Io mi sono accorto di una cosa girando il mondo e portando la mia, la nostra musica.” – disse il cantautore – “Ed è che quello che conta, poi, alla fine sono i ricordi, sì, ma quello che conta siamo noi con la nostra storia, giusto? Siamo noi con la nostra storia e col nostro lavoro. O lo facciamo a Bruxelles, o lo facciamo a Napoli, o a Roma, o lo facciamo da un’altra parte, siamo noi. Quindi questo pezzo è dedicato a voi“.

Pino Daniele

Sara Daniele, figlia del cantautore, ha dedicato a questo incredibile evento un post su Instagram in cui ha scritto: “Che botta”. Centinaia i fan presenti allo stadio che hanno commentato dedicando un pensiero a Pino Daniele. “Sono bastati i primi 5 secondi di chitarra per scatenare una tempesta di emozioni! Unico Pino, per sempre vivo nei nostri cuori.” – si legge.