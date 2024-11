Il ritorno di Marilyn Manson: nuovo album e tour in Europa

Marilyn Manson ha pubblicato il nuovo album “One Assassination Under God – Chapter 1”: da febbraio sarà in tour in Europa.

Nel panorama musicale poche figure sono tanto controverse quanto Marilyn Manson. Nonostante le turbolenze personali e le gravi accuse di abusi sessuali mosse contro di lui, il rocker continua a far parlare di sé nel mondo della musica.

Pochi giorni fa Manson ha annunciato l’uscita del suo dodicesimo album in studio, “One Assassination Under God – Chapter 1”. Questo lavoro, anticipato da tre singoli che hanno scalato le classifiche, segna il primo passo di un ambizioso progetto che Manson ha promesso si svilupperà ulteriormente nei prossimi anni.

Marilyn Manson: un progetto in due capitoli

Il nuovo album di Marilyn Manson si presenta come il primo capitolo di un progetto artistico più ampio, composto da due atti, la cui conclusione è prevista per il 2025. Già da tempo Manson aveva lasciato presagire qualcosa di grande attraverso i suoi canali social, promettendo una sorta di risurrezione artistica. L’annuncio ufficiale, fatto nel maggio 2023, ha suscitato grande attesa tra i fan e la critica, nonostante il clima di scandalo che circonda la figura dell’artista.

Con i singoli “As Sick as the Secrets Within”, “Raise the Red Flag” e “Sacrilego” pubblicati tra agosto e settembre, Marilyn Manson ha dimostrato ancora una volta di saper giocare con la provocazione, elemento sempre stato centrale nella sua espressività artistica.

Il successo immediato di “As Sick as the Secrets Within”, che ha raggiunto il primo posto nella classifica di vendite digitali Hard Rock di Billboard, ripete quello già ottenuto con “We Are Chaos” nel 2020, confermando la capacità di Manson di mantenere un’alta rilevanza nel panorama musicale nonostante le controversie.

Il tour in Europa

Non solo nuova musica: per il 2025 Manson ha anche in programma un tour europeo, già completamente sold out, che lo porterà ad esibirsi in 10 città del Vecchio Continente. Tra le tappe previste c’è anche una in Italia: il prossimo 11 febbraio 2025 il rocker si esibirà all’Alcatraz di Milano.