Ultimo: esce a mezzanotte la nuova canzone dedicata al figlio

Ultimo ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato: a mezzanotte esce “La parte migliore di me”, una canzone dedicata al figlio in arrivo.

Manca davvero pochissimo alla nascita del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Per celebrare questo momento così emozionante insieme al suo pubblico, Ultimo ha deciso di pubblicare una nuova canzone intitolata “La parte migliore di me”, una dolcissima dedica al bambino in arrivo.

Ultimo: l’annuncio su Instagram

Pochi giorni fa il cantautore romano ha condiviso su Instagram alcuni versi che sembravano proprio quelli di una canzone non ancora pubblicata. Questa mossa ha alimentato la curiosità dei fan, impazienti di ascoltare il nuovo singolo.

Oggi, sempre con un post pubblicato sui social, Ultimo ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: a mezzanotte esce “La parte migliore di me“, la sua nuova canzone dedicata al figlio Enea.

“Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me.” – queste le dolci parole che il cantautore ha scritto nella didascalia.

“La parte migliore di me” si prospetta come una traccia fondamentale per comprendere l’evoluzione personale e artistica di Ultimo. Si tratta di un brano che può fornire un’emozionante anticipazione circa il suo futuro come artista.

Ultimo: il tour nel 2025

Ultimo

Guardando al futuro, Ultimo non ha intenzione di fermarsi ed infatti per il 2025 ha già annunciato un tour negli stadi che si preannuncia già un successo straordinario. Partendo da Lignano Sabbiadoro il 29 giugno 2025, il tour toccherà importanti città italiane tra cui Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, con diverse date già sold out, confermando l’altissimo interesse e l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.