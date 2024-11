Marco Mengoni è pronto a tornare: in arrivo il nuovo singolo

Il 29 novembre esce “Mandare tutto all’aria”, il nuovo singolo di Marco Mengoni: scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Dopo uno stop durato più di un anno, Marco Mengoni sta per tornare sulla scena musicale con il suo nuovo singolo, “Mandare tutto all’aria“, la cui uscita è prevista per venerdì 29 novembre. Questo ritorno segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantante, dopo ad un periodo di pausa nel quale ha riflettuto sui prossimi passi della sua carriera.

“Mandare tutto all’aria”: un ritorno in grande stile

“Mandare tutto all’aria” è un brano che affronta tematiche molto care a Marco Mengoni. In questo singolo l’artista, affiancato nella scrittura da Edoardo D’Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani, esplora la tematica della rinascita personale e della possibilità di cambiare direzione nella vita.

Questa canzone si presenta come un inno alla riscoperta di sé stessi, alla malinconia che accompagna i grandi cambiamenti e alla speranza che nuovi orizzonti possano essere esplorati.

Marco Mengoni: il tour 2025

L’uscita del nuovo singolo segna l’inizio di un periodo carico di impegni per Marco Mengoni. Il cantante infatti ha già annunciato per il 2025 il tour “Marco negli stadi“, una serie di 12 appuntamenti live che promettono di essere degli eventi imperdibili per i fan dell’artista.

Marco Mengoni

Già da ora, l’eccitazione per il tour è palpabile, con le date di Napoli, Bologna e Messina che hanno registrato il tutto esaurito. Prodotta e organizzata da Live Nation, questa serie di concerti vedrà l’artista esibirsi in alcune delle arene più importanti d’Italia, offrendo una dimostrazione tangibile del legame speciale che Mengoni ha saputo creare con il suo pubblico.

Ecco tutte le date del tour 2025 di Marco Mengoni: