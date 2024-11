Sanremo Giovani: ecco chi sono i vincitori della terza serata

Continuano le selezioni di Sanremo Giovani: scopriamo cosa è successo durante la terza serata e chi sono i semifinalisti!

Ieri, martedì 26 novembre, si è svolta la terza serata di Sanremo Giovani, il format condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per Sanremo 2025. I 4 fortunati artisti vincitori del contest avranno infatti la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco del Festival della canzone italiana che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025.

Scopriamo chi sono i vincitori della terza puntata che hanno conquistato l’accesso alla semifinale che si svolgerà il prossimo 10 dicembre.

I giudici e il funzionamento del talent

All’interno di Sanremo Giovani, il percorso dei giovani talenti viene valutato da una giuria d’eccezione, composta da personalità di spicco del mondo della musica e dell’intrattenimento, tra cui Ema Stokholma, Carolina Rey, e Daniele Battaglia, affiancati dai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo.

La valutazione dei giudici, insieme al meccanismo di sfida diretta, rende ogni serata di Sanremo Giovani un vero e proprio banco di prova per i concorrenti. Gli artisti in gara, infatti, devono dimostrare non solo talento e originalità, ma anche capacità di gestire la pressione e di emozionare il pubblico.

Teatro Ariston Sanremo

Le sfide della terza serata di Sanremo Giovani

Ad aprire le danze ieri sera è stato Alex Wyse con il brano “Rockstar” che ha prevalso su Nicol e la sua canzone “Come mare“. Successivamente, i Cosmonauti borghesi e la loro “Aurora tropicale” si sono scontrati con “Vengo dal sud” di Bosnia, che ha ottenuto la meglio, assicurandosi anch’egli un posto nella semifinale.

Infine, l’ultimo duello ha visto Giin e Arianna Rozzo affrontarsi rispettivamente con “Tornare al mare” e “J’adore“, con quest’ultima che è riuscita a prevalere e a proseguire nella competizione.

Prossimi passi verso il Festival di Sanremo

Alex Wyse, Bosnia e Arianna Rozzo raggiungono quindi Mew, Tancredi, Mazzariello, Grelmos, Settembre e Selmi nella lista dei 12 cantanti che si esibiranno il 10 dicembre. Prima della semifinale manca però ancora un appuntamento: quello del 3 dicembre, durante il quale verranno annunciati gli ultimi 3 semifinalisti.

Alla serata finale del 18 dicembre su Rai1 parteciperanno solo 6 cantanti tra i 12 indicati, mentre altri 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo. I primi 3 classificati entreranno in gara a Sanremo 2025 con lo stesso brano con cui si sono esibiti a Sanremo Giovani.