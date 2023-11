E’ “X2VR” il disco più ascoltato di sempre in Italia: in sole 24 ore Sfera Ebbasta supera il suo stesso precedente record.

Come scrive Spotify: Sfera batte Sfera. Sì, perché dopo aver raggiunto il record di ascolti con “Famoso”, Sfera Ebbasta torna in classifica superando sé stesso, con l’ultimo album “X2VR”. Con milioni di stream, il nuovo disco uscito il 17 novembre per Island Records, diventa l’album più ascoltato di sempre in sole 24 ore.

Sfera Ebbasta: il più ascoltato su Spotify

Che sia grazie ad un nuovo disco pubblicato o ad una collaborazione, Sfera Ebbasta si aggiudica sempre il record di ascolti. A pochi giorni dall’uscita di “X2VR”, pre-annunciato durante la “Special night” di Milano, l’artista torna sul podio di Spotify con il suo ultimo album.

Battendo il disco d’esordio di thasup (oltre 13 milioni), l’ultimo successo dei Machete Crew (13 milioni) e Persona di Marracash ( oltre 10 milioni), X2VR risulta come l’album più ascoltato in 24 ore con 18.323.573 stream.

Il record precedente era stato raggiunto da Sfera con l’album “Famoso”, che nel 2020 ottenne nel primo giorno d’uscita ben 16.264.218 di stream. Rispetto al nuovo disco che contiene 12 tracce in tracklist, il precedente ne contava 17 (quindi 5 in più di X2VR).

La tracklist di “X2VR”

“X2VR”, secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 (“XDVR”), si presenta con una copertina dolcissima: lo scatto – realizzato da Lorenzo Villa – ritrae Sfera con in braccio suo figlio Gabriel.

Di seguito la tracklist nel nuovo disco:

Fragile

Ciao Bella

G63

VDLC

Anche Stasera

Momenti No

Milano Bene

3uphon

Complicato

Gol

Calcolatrici

15 piani

L’album è in pre-order in versione CD, in vinile e cd autografato.

Il successo del prossimo live a San Siro

Anche il nuovo concerto allo Stadio San Siro di Milano previsto per il 2024 – annunciato da Sfera Ebbasta sui social – è andato sold out in meno di 24 ore. Una serie di successi per il trapper che non ha potuto che ringraziare tutti per i traguardi raggiunti.

“Spero di continuare ad avere le stesse paure che avevo prima di salire sul palco prima di Marra nel 2015. Le stesse paure che avevo prima che uscisse questo disco. E le stesse paure che ho avuto quando mi hanno proposto il concerto a San Siro. X2VR é il disco più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. San Siro è sold out in meno di 24h. Grazie a tutti. MONEY GANG FINCHÉ SIAMO VIVI“, scrive su Instagram Sfera.

