Gerry Scotti ha annunciato questa mattina l’uscita di un disco musicale legato al Natale.

Quest’anno Gerry Scotti tornerà alla conduzione di Io canto, su Canale 5 a partire da mercoledì 22 novembre, con una quinta edizione intitolata Io canto Generation.

Oltre ad essere tra i conduttori più apprezzati dal pubblico italiano, è famoso anche sui social. Sono virali sulle piattaforme i video in cui si cimenta, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nel canto dei più grandi successi (come Felicità di Al Bano o Povero Gabbiano di Gianni Celeste). Tra poco debutterà anche come cantante.

L’annuncio che ha sorpreso il pubblico

Questa mattina, ospite della Banda di R101, programma di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi in onda su R101, ha stupito il pubblico.

L’intervento di Gerry al programma inizia con una grande dimostrazione d’affetto per il mondo radiofonico. “Che aria di casa ragazzi, io non posso nascondere familiarità col mondo della radio, ma qui più che famiglia è proprio casa. Come dice Renato, i migliori anni della nostra vita, qui ci siamo divertiti e abbiamo fatto le cose più belle”.

Dopodiché ha annunciato una grande sorpresa, della quale potrà raccontare meglio nelle prossime settimane, quando sarà nuovamente ospite del programma. Stupisce tutti affermando che “è pronto il disco di Natale”, e spiega di essere stufo di farsi fare le cose dagli altri, per questo lo ha creato lui stesso. “Si intitolerà Gerry Christmas e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale”, conclude.

Ha poi salutato conduttori e ascoltatori facendo ascoltare in anteprima un piccolo estratto di Feliz Navidad tratto dal disco in uscita.

L’annuncio ha suscitato immediatamente grande attesa e curiosità nei fan, che non vedono l’ora di immergersi nell’atmosfera natalizia che il presentatore ha promesso di regalare. Non ci rimane che aspettare l’uscita ufficiale!

Nel frattempo puoi riguardare qui l’intervista.

