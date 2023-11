Dolly Parton ha scelto i Maneskin per una reinterpretazione del suo iconico brano “Jolene”, uscito nel lontano 1974.

Il successo dei Maneskin continua a fare faville oltre i confini italiani, dove si cimentano in collaborazioni con artisti di un certo calibro. E’ stata la mitica Dolly Parton a scegliere proprio Damiano e i suoi soci per un progetto che ha visto la rock band all’interno del nuovo album della regina del country.

“Jolene” in duetto con i Maneskin

Da decenni Dolly Parton conquista il panorama americano della musica country. Numerosi i pezzi che sono divenuti celebri col tempo, dandole l’onore di diventare la prima vera star di questo genere. Tra questi, anche “Jolene” del 1974, a cui l’artista ha voluto dare un nuovo sapore.

In occasione dell’uscita del suo nuovo disco “Rockstar”, pubblicato il 17 novembre, Dolly ha annunciato sul suo profilo Twitter il pezzo rivisitato presente nel disco. “Jolene” è stato realizzato in duetto con i Maneskin, che sono riusciti a donare nuova vita ad uno dei brani più iconici di sempre.

Il singolo è disponibile come versione download esclusiva del nuovo album di Dolly, acquistabile in formato digitale attraverso il suo sito personale.

"Jolene” featuring @thisismaneskin is AVAILABLE NOW as part of the Download Exclusive Version of Rockstar, only at https://t.co/xVpXzqylYQ! pic.twitter.com/2PjtEX1YQw — Dolly Parton (@DollyParton) November 19, 2023

“Rockstar”, il nuovo album di Dolly Parton

Si tratta del 49esimo album di Dolly Parton, che da 77 anni resta una leggenda vivente. Con “Rockstar” – uscito il 17 novembre scorso – la regina della musica country si mette in gioco duettando con una miriade di grandi artisti, talvolta donando una nuova versione di alcuni dei suoi brani più iconici.

L’album è una compilation di 30 tracce tra brani nuovi e cover di classici come Purple Rain di Prince, (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones, e una versione di Two tickets to paradise di Eddie Money (1977).

Oltre 40 ospiti del disco con cui Dolly ha deciso di duettare. A parte i Maneskin già citati, anche Paul McCartney e Ringo Star, Elton John, Sting, Debbie Harry, Miley Cyrus, Lizzo, Linda Perry e ancora molti altri.

Di seguito il singolo di “Jolene” in duetto con i Maneskin:

Riproduzione riservata © 2023 - NM