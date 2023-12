Dopo l’allontanamento avvenuto ad Amici 17, i Santi Francesi condivideranno lo stesso palco con Irama a Sanremo 2024.

Durante la finale di Sanremo Giovani, sono finalmente spuntati i nomi dei tre vincitori che si aggiungono ufficialmente ai Big in gara del Festival di Sanremo 2024. Con Clara in testa grazie alla sua “Boulevard”, di seguito troviamo i Bnkr44 e i Santi Francesi. Questi ultimi, si troveranno faccia a faccia con Irama, dopo lo scontro avvenuto ad Amici nel 2018.

Santi Francesi e Irama, un incontro molto atteso

Annunciato nei primi di dicembre da Amadeus, il vincitore di Amici 17 Irama si è aggiudicato un posto tra i 27 big in gara a Sanremo 2024. Dopo la finale di Sanremo Giovani tenutasi il 19 dicembre però, ecco che spunta il nome dei Santi Francesi, anch’essi attesi sul palco dell’Ariston, dal 6 al 10 febbraio.

I vincitori di X Factor 2022 si esibiranno al Festival con “L’Amore in bocca”, mentre Irama canterà la sua “Tu no”. Una sfida tra ben 30 cantanti di un certo calibro, ma che potrebbe trasformarsi per le due parti come una sfida personale.

La lite ad Amici 17: cosa è successo?

Il gruppo ha già un passato alle spalle con Irama, con cui ha condiviso l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, finita non nel migliore dei modi. All’epoca, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese formava i The Jab insieme al batterista Davide Buono.

Durante una sfida con Irama, la band perse contro l’artista che in quei mesi presentava successi come “Cosa vuoi che sia”. I The Jab però vennero anche criticati dai professori del programma, Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, soprattutto per la distanza emotiva mostrata dal frontman.

Le critiche non furono ben accette dal gruppo, che nelle settimane successive si trovò al centro di polemiche. In particolare, Alessandro De Santis e un altro concorrente, Zic, furono accusati di parlare male di Irama durante uno speciale del sabato, che avevano accusato il cantante di stonare.

Ora, a distanza di cinque anni da quel controverso episodio, Irama e i Santi Francesi si ritroveranno sul palco di Sanremo. Sarà questa l’occasione per lasciare alle spalle il passato?

santi francesi e irama allo stesso sanremo, i tempi sono quindi maturi per riesumare uno dei momenti più alti della storia di amici #SanremoGiovani pic.twitter.com/N1WaHxYPzN — gi (@sbattimenti) December 20, 2023

