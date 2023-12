A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo album, Gemitaiz annuncia il prossimo tour che presenterà i dieci volumi di “QVC”.

Dopo l’uscita del suo ultimo album “QVC10, Quello che vi consiglio 10”, Gemitaiz ha annunciato solo dopo pochi giorni il prossimo tour del 2024 che riprende proprio il titolo del suo disco. Con “The QVC Experience”, il rapper ripercorrerà le principali tappe di tutti e 10 i volumi di QVC: un’ esperienza unica che trasporterà i suoi fan nel tempo e nello spazio.

Gemitaiz torna in concerto

Dalle sue hit storiche ai brani più recenti: è questo il piano che Gemitaiz ha in programma per il suo “The QVC Experience”. Con una notizia simile, tra i fan che la prossima estate lo seguiranno in giro per l’Italia, ci saranno i veterani che da anni cantano tutti i suoi brani.

L’artista ripercorrerà i singoli più iconici della sua carriera, scegliendo le parti migliori di tutti i volumi di “QVC”, dal 1° al 10°. Ad annunciare le date del prossimo tour estivo è stato lo stesso rapper romano che, con un post su Instagram, ha mandato i fan in fermento.

Le date e i biglietti del tour 2024

Sono attese le prossime tappe del tour di Gemitaiz, che potrebbe annunciare a breve. Intanto, di seguito, ecco le prime date del “The QVC Experience”:

14 Giugno 2024 – Roma – Rock In Roma

– Rock In Roma 18 Luglio 2024 – Napoli – Ex Base

– Ex Base 19 Luglio 2024 – Servigliano (Fm) – Nosound Fest

(Fm) – Nosound Fest 04 Agosto 2024 – Gallipoli (Le) – Sottosopra Fest – Parco Gondar

(Le) – Sottosopra Fest – Parco Gondar 06 Agosto 2024 – Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

– Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini 09 Agosto 2024 – Cattolica (Rn) – Arena Della Regina

(Rn) – Arena Della Regina 10 Agosto 2024 – Cinquale (Ms) – Arena Della Versilia

(Ms) – Arena Della Versilia 13 Settembre 2024 – Milano – Carroponte

I biglietti sono disponibili sui punti vendita abituali, per tutte le informazioni visitate il sito di Magellano Concerti o TicketOne.

Il nuovo album “QVC Vol. 10”

Il 15 dicembre scorso, Gemitaiz ha annunciato il sequel della saga discografica più longeva al mondo. Dopo i primi 9 volumi, arriva “QVC10 – Quello che vi consiglio Vol 10”, composta da 22 brani e diversi artisti del panorama rap che hanno collaborato al progetto.

Tra questi troviamo numerosi nomi eccellenti, con cui Gemitaiz ha lavorato sia alla produzione che per quanto riguarda i featurings, tra cui: Fabri Fibra, Guè, Emis Killa, come anche Massimo Pericolo e Ensi&Nerone.

Ecco la tracklist dell’album:

Intro Prod. By Gemitaiz Without You Ft. Jay1 Prod. By Mixer T & Sine Jeffrey Prod. By Mixer T & Pk Restiamo Soli Ft. Fabri Fibra Prod. By 2P Vibes Prod. By Sine Goal Ft. Madman Prod. By Ombra Met Gala Ft. Mv Killa & Yung Snapp Prod. By Mixer T & Yung Snapp Persi Ft. Ketama126 Prod. By Mixer T & Pk La Merce PiÙ Buona Ft. Emis Killa & GuÈ Prod. By Gemitaiz Il Salto Ft. Massimo Pericolo Prod. By Il Tre Beats Ballon D’Or Ft. Nayt Prod. By Gemitaiz La Ballata Del Dubbio Pt.4 (Final Act) Prod. By Frenetik&Orang3 & Mixer T La Bibbia Ft. Jake La Furia Prod. By Sine Colpevole Ft. Franco126 & Lil Kvneki Prod. By Sine Noodles Prod. By Pk Coppa Italia Ft. Ensi & Nerone Prod. By Gemitaiz Liscio Ft. Vegas Jones Prod. By Pk Jesus Ft. Jack The Smoker Prod. By Gemitaiz Presidential Ft. Rome Fortune Prod. By Mixer T & Pk Non Ti Vedo PiÙ Prod. By 2P & Adma Hip Hop Snippet Ft. Dj Shocca Prod. By Dj Shocca Natura Morta (Outro) Prod. By Mace

Riproduzione riservata © 2023 - NM