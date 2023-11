Oltre al successo di attrice dopo Mare Fuori, Clara entra a far parte dei primi finalisti di Sanremo Giovani 2023.

Durante la puntata di Sanremo Giovani 2023 del 19 novembre, in prima serata su Rai1, gli otto finalisti selezionati dalla Commissione presieduta da Amadeus si sono esibiti con i propri inediti. Insieme a bnkr44, e JacopoSol (con “Cose che non sai”), debutta anche Clara con il suo “Boulevard”.

I finalisti di Sanremo Giovani

Martedì 19 novembre, durante la finalissima dell’evento, Amadeus ha dichiarato: “Felicissimi ed orgogliosi noi della Commissione per aver conosciuto dei ragazzi tanto meritevoli”.

Oltre a Jacopo, in gara hanno debuttato anche bnkr44, con “Effetti speciali”; CLARA con “Boulevard”; Grenbaud con “Mama”; Jacopo Sol con “COSE CHE NON SAI”; Lor3n con “Fiore D’inverno”; SANTI FRANCESI con “Occhi tristi”; Tancredi con “Perle” e Vale LP con “Stronza”.

Il successo di Clara

Davanti alla Commissione Rai per Sanremo Giovani, Clara ha voluto portare il suo inedito “Boulevard”, una delle 26 canzoni che sarà in gara al Festival di Sanremo 2024. Un traguardo che si aggiunge alla sua carriera già avviata di attrice, dopo aver debuttato in Mare Fuori 3 nei panni della trapper milanese Giulia/Crazy J.

L’artista lombarda è un volto già noto nel panorama della musica italiana, grazie alla collaborazione con Mr. Rain per il singolo Un milione di notti, come anche per il suo precedente successo ottenuto con Origami all’alba.

“Boulevard”, il significato del testo

Con il singolo Boulevard, Clara parla della sua vita difficile dopo la perdita del padre e della solitudine che avvolge alcuni momenti della sua vita. Allo stesso tempo, il brano si presenta anche come un elogio alla grande forza della madre che è riuscita ad essere per lei anche un padre.

Si tratta di un pezzo autobiografico che la cantante di Varese proverà a portare sul palco dell’Ariston insieme a quelli dei Big. Il video di Boulevard è disponibile su RaiPlay.

Riproduzione riservata © 2023 - NM