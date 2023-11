Mentre continua ad esibirsi nei palazzetti italiani con il “Divina Commedia Tour”, Tedua ha già in serbo una nuova sorpresa.

Dopo il successo riscosso dall’ultimo tour che omaggia l’album “La Divina Commedia”, Tedua si prepara a tornare sul palco per un evento unico. Il rapper genovese si esibirà a Milano per gli I-Days 2024, con “IL PARADISO – ATTO FINALE”.

Tedua, l’evento speciale a Milano

Sulla cresta dell’onda del successo, Tedua chiude in bellezza con un concerto per il 29 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI di Milano. Un evento imperdibile in programma agli I-Days Milano 2024, intitolato “IL PARADISO – ATTO FINALE“.

I biglietti sono disponibili da giovedì 16 novembre dalle ore 14.00 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. La prevendita generale invece è iniziata giovedì 16 novembre alle 14.

Durante l’evento milanese, Tedua affiancherà grandi artisti come i Green Day, i Simple Plan, i Sum 41 e Avril Lavigne. Il rapper di Genova porterà sul palco “Il Paradiso – Atto Finale”, ultimo capitolo del suo show iniziato con “La Divina Commedia – Inferno”.

Le prossime date del “Divina Commedia Tour”

Tedua non si ferma mai. In attesa di giungere all’Ippodromo SNAI di Milano, continuerà a girare per l’Italia fino a concludere la serie di concerti del “Divina Commedia Tour”. Gli ultimi live si terranno tutti nel mese di dicembre, facendo tappa nei seguenti palazzetti:

4, 5 e 13 dicembre 2023 Assago (Mi), Mediolanum Forum

(Mi), Mediolanum Forum 8 dicembre 2023 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

(Bo), Unipol Arena 10 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope

Palapartenope 12 dicembre 2023 Torino, Pala Alipitour

