Sangiovanni torna con una canzone autobiografica, parlando di una relazione finita: il brano anticipa l’ultimo attesissimo disco.

Dopo una breve pausa in uno dei periodi più difficili per l’artista, a livello umano, Sangiovanni torna a fare musica. Il nuovo brano “Americana” arriva pochi giorni dopo l’annuncio della sua presenza tra i Big in gara a Sanremo 2024. Forse è proprio questo il primo passo verso un nuovo inizio.

Sangiovanni torna a cantare con un nuovo brano

Solo il feat. con Mr. Rain della scorsa estate, per il singolo “La fine del mondo”, ha stroncato quel silenzio che non ha cessato di esistere fino ai giorni precedenti. Sul proprio profilo Instagram, Sangiovanni ha pubblicato un post in cui annuncia l’uscita della sua ultima canzone intitolata “Americana”, che anticipa il nuovo album in arrivo nel 2024.

Il primo vero tassello verso qualcosa di nuovo, che annuncia il ritorno dell’artista vicentino, ex concorrente di Amici, dopo “un anno faticoso”, come egli stesso racconta sui social.

“Ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fosse e dove fossi. Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente e purtroppo l’hype non c’entra, ma la bellezza di essere umani è anche questo”, aggiunge Giovanni Pietro Damian.

Il significato di “Americana”

Il nuovo singolo di Sangiovanni parla della fine di una storia d’amore. La sua, storia d’amore per l’esattezza. Nonostante ciò che già iniziano a vociferare i rumors, il testo non fa alcun riferimento alla ex fidanzata Giulia Stabile.

Americana trasmette infatti qualcosa di profondo del cantante vicentino, autore stesso del brano (prodotto da Sixpm, Zazu e Bias). Il testo della canzone ci trasportano “in quel momento preciso in cui la nostalgia di ‘una storia andata all’aria’ prende la forma di un ballo sull’ultima ‘canzone americana‘”, come cita Fanpage.it.

“Non so come si ama, come si odia. Non so dire una parola, non mi è rimasto più niente attorno solo un nodo nella gola. Non mi sono nemmeno accorto, vivo nella paranoia, scusa se non mi esprimo, non so che dire, non ho saliva”, canta Sangiovanni, parlando del vuoto che si avverte dopo la fine di una storia importante.

Di seguito il video del singolo “Americana”:

Riproduzione riservata © 2023 - NM