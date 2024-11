Durante l’ultimo concerto del “Radio Sakura Winter Tour 2024”, Rose Villain ha annunciato che nel 2025 si esibirà al Forum di Assago.

Il 29 ottobre si è concluso il “Radio Sakura Winter Tour 2024” di Rose Villain e la cantante ha deciso di salutare i fan con un annuncio davvero speciale: nel 2025 farà un concerto all’Unipol Forum di Assago. Scopriamo tutti i dettagli di questo imperdibile evento!

Rose Villain: concerto al Forum di Assago nel 2025

Il prossimo 23 settembre 2025, Rose Villain tornerà a incantare il pubblico milanese in quello che promette essere un evento musicale unico: un concerto all’Unipol Forum di Milano. Questo annuncio non è soltanto la promessa di una serata indimenticabile di musica dal vivo, ma anche un simbolo del legame profondo che l’artista ha stretto con i suoi fan.

Il giorno del concerto non è stato scelto casualmente. Rose Villain, infatti, harivelato di avere un forte legame con il numero 23: “Quando sono arrivata ventitreesima classificata a Sanremo, ho pensato che fosse una cosa brutta, poi ho pensato: però il 23 è il numero di Michael Jordan, è il numero dei campioni, 23 è anche il giorno del mio matrimonio, 23 è anche il compleanno della mia mamma, e 23 è anche il giorno di settembre dell’anno prossimo dove faremo il Forum!“.

Tutte le informazioni sui biglietti

Per chi non vuole perdere l’opportunità di assistere alla sua prossima performance, i biglietti per il concerto sono già disponibili dalle ore 10.00 del 31 ottobre. Sarà possibile acquistarli online tramite Ticket One o presso i punti vendita fisici autorizzati, offrendo così a tutti i fan l’opportunità di essere parte di questa esperienza musicale.

La promessa di Rose Villain di tornare sulle scene con un evento dal vivo carico di emozioni e significati conferma il suo impegno verso la musica e il suo pubblico.