Scopri il Capodanno 2025 a Napoli: 4 giorni di musica e festa con eventi che celebrano arte, solidarietà e grandi artisti in città.

Napoli si prepara a salutare l’anno vecchio e ad accogliere il 2025 con un ricchissimo calendario di eventi sparsi per la città. Quattro giorni di festa, dal 29 dicembre al 1 gennaio, che culmineranno nella grande serata di Capodanno in Piazza del Plebiscito. La città si veste a festa non solo per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ma per rafforzare anche il messaggio di solidarietà, di pace e di crescita tramite l’arte e la musica.

Il programma presentato si rivolge ad un pubblico vasto, con eventi che spaziano dalla musica live alla club music, all’insegna della varietà e dell’inclusività. L’evento clou si terrà, come da tradizione, in Piazza del Plebiscito, con un concerto che omaggerà Pino Daniele e vedrà l’esibizione di artisti del calibro di Loredana Bertè e James Senese tra gli altri. Ma non solo, il Lungomare Caracciolo diventerà il palcoscenico del “Bit Fest – Back in Town“, una maratona di musiche da dancing con ospiti di spicco della scena internazionale come Deborah De Luca e Riva Starr.

L’anima musicale di Napoli

Dal PalaVesuvio a Ponticelli ai maggiori punti di ritrovo della città, ogni angolo di Napoli sembra risuonare di note e di voci. Il 29 dicembre saranno i 50 anni di carriera del gruppo operaio ‘e Zezi a prendere il palco, mentre il giorno successivo la piazza Plebiscito si trasformerà in una vetrina per le “Giovani promesse di Città della Musica” con un contest che vedrà tra i giurati Geolier e Luchè. Gli eventi mirano a celebrare non solo la musica, ma anche lo spirito di comunità che da sempre caratterizza Napoli.

Geolier

Dal primo dell’anno nuovi ritmi

Anche il primo giorno del 2025 sarà ricco di eventi. La mattina, Piazza del Municipio ospiterà il concerto That’s Napoli Live Show, dove classici della canzone napoletana saranno reinventati in chiave moderna. La sera, invece, sarà la volta della musica dal vivo in Piazza Vittoria con una maratona che intratterrà la città fino a mezzanotte.

Questo Capodanno a Napoli si preannuncia ricco di eventi e spettacoli per tutti i gusti, con l’intento non solo di festeggiare, ma anche di riflettere sui valori di crescita, solidarietà e pace. Una festa lunga quattro giorni che vuole racchiudere l’essenza vibrante di una città che non smette mai di celebrare la sua anima attraverso la musica e la cultura.