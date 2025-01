“Again”: il significato del brano inedito di Pino Daniele

Scopriamo il significato di “Again”, il brano inedito di Pino Daniele uscito a 10 anni dalla morte del cantautore partenopeo.

La voce di Pino Daniele non si è mai spenta, ma adesso i fan del cantautore napoletano potranno ascoltarla in un brano inedito mai pubblicato prima. Il singolo si chiama “Again” ed è stato messo a disposizione dalla famiglia che ha voluto fosse reso pubblico in vista del decimo anniversario della morte del grande artista, il prossimo 4 gennaio.

“Again“ è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 novembre 2024 ed è stata fatto ascoltare in anteprima allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma. Scopriamo il suo significato e il testo della canzone!

“Again”: il significato della canzone

Scritto nel 2009, “Again” emerge come una gemma preziosa dal repertorio di Pino Daniele. Il brano racchiude un significato profondo, riflettendo su ricordi, viaggi e l’amore che definisce la nostra esistenza.

L’artista stesso, in un audio registrato, ha condiviso i suoi pensieri sull’opera: “Mi sono accorto di una cosa, girando il mondo e portando la mia, la nostra musica. È che quello che conta poi alla fine sono i ricordi, siamo noi, con la nostra storia e con il nostro lavoro, con quello che facciamo ogni giorno. Che lo facciamo a Bruxelles, a Napoli, a Roma, da un’altra parte, siamo noi. Questo pezzo è dedicato a voi“.

Con sonorità che spaziano dall’acustico all’elettrico, Daniele ci guida in un viaggio emotivo che abbraccia amore, perdita e la costante ricerca di significato.

Il testo della canzone

Camminerai, ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme

Sorriderai nel sole come si fa quando si sta bene

Perché la vita è la stessa

Si combatte con le mani e con la testa

Il Muro di Berlino è un ricordo lontano

Dietro il nostro destino

