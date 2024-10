Mahmood: aggiunte nuove date del “N.L.D.A. Tour” nel 2025

Visto il successo del suo “N.L.D.A. Tour”, Mahmood ha aggiunto nuove date per la primavera 2025: scopriamo tutti i dettagli!

Partito da Jesolo solo il 18 ottobre scorso, l’“N.L.D.A. Tour” di Mahmood sta riscontrando un successo incredibile. L’entusiasmo dei fan è tale che sono già state fissate nuove date per la primavera del 2025 in modo da soddisfare l’enorme richiesta del pubblico. Scopriamo le prossime tappe del tour e tutto quello che c’è da sapere sulle nuove date del 2025!

“N.L.D.A. Tour”: le prossime tappe

La tournée di Mahmood ha avuto inizio con un’esibizione memorabile a Jesolo, seguita da una serie di sold out nelle più grandi città italiane come Milano, Firenze e Roma. La prima fase si concluderà a Napoli il 31 ottobre, con un’ulteriore serata da tutto esaurito.

Questo inizio esplosivo ha portato all’inevitabile bisogno di espandere il tour, aggiungendo cinque nuove date in città come Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano per la primavera del 2025, dimostrando l’incredibile richiesta e il forte sostegno dei suoi fan. Ecco le nuove date:

17 maggio 2025 – Bologna, Unipol Arena

20 maggio 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

21 maggio 2025 – Napoli, Palapartenope

24 maggio 2025 – Torino, Inalpi Arena

25 maggio 2025 – Milano, Unipol Forum

Uno show diviso in tre atti

Il “N.L.D.A. TOUR” non è soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso le diverse sfaccettature e le esperienze di Mahmood, arricchito da una produzione scenica curata e innovativa. Lo show è suddiviso in tre parti distinte che simboleggiano la partenza, il viaggio e l’arrivo di un percorso di crescita personale e artistica.

Dall’energia delle prime hit come “Brividi” alla contemplazione introspettiva di pezzi nuovi come “Ra ta ta” e “Tuta Gold“, il pubblico è invitato a condividere un’esperienza visiva unica, accompagnata anche da spettacolari coreografie.

L’energia e la dinamica dello spettacolo vengono ulteriormente esaltate dal contributo di un corpo di ballo professionista, guidato dalle coreografie di Carlos Diaz Gandia, capace di trasportare il pubblico attraverso i diversi stati emotivi sollecitati dalla musica. La direzione artistica, affidata a Type-Ten, assicura una coesione visiva e tematica che lega armoniosamente le tre parti dello show, garantendo un’immersione totale nell’universo di Mahmood.