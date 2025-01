Scopri il ritorno live di Lazza nel 2025: scaletta, date, città e biglietti per un tour imperdibile che attraversa l’Italia.

L’attesa è finalmente terminata per i fan di Lazza, che vedranno l’artista milanese calcare nuovamente le scene live dopo due anni dall’Ouver-Tour 2023. Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, ha infatti annunciato le date del suo atteso tour che ripartirà in pieno inverno a gennaio 2025, promettendo emozioni e musica in quantità. Non solo, il rapper milanese ha pure dato un’anticipazione sulle sue prime due date estive, dimostrando un calendario denso di appuntamenti per i suoi supporter. Questi eventi segnano un ritorno significativo sul palco per Lazza, le cui performance sono attese con trepidazione.

Le date del tour

Con una serie di appuntamenti che varcano l’intera penisola, i concerti inizieranno il 6 gennaio 2025 con la “data zero” presso il Pala Unical di Mantova, seguita da esibizioni in altre città importanti come Padova, Eboli, Torino, Bologna, Milano, Firenze, e Roma. Milano in particolare ospiterà Lazza in quattro date consecutive al Forum, a conferma del profondo legame dell’artista con la sua città natale. L’estate del 2025 vedrà Lazza esibirsi in due location di prestigio per la musica live: lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro il 5 luglio e il celebre Stadio San Siro di Milano il 9 luglio. Si preannunciano serate indimenticabili dove il rapper potrà connettersi con i suoi fan sotto il cielo estivo.

Scaletta e biglietti

I biglietti per ammirare Lazza dal vivo sono disponibili su Ticketone e presso i puntieri autorizzati. È l’occasione per i fan di assicurarsi un posto agli eventi di uno degli artisti più in vista del panorama musicale italiano. Durante i suoi concerti, Lazza ha dimostrato di saper tenere alto l’entusiasmo del pubblico. La scaletta prevista per i concerti spazierà dagli esordi dell’artista fino ai successi più recenti creando un’esperienza coinvolgente che tocca diverse sfumature del rap e dell’hip hop:

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

Re Mida

Jefe

Nessuno

Porto Cervo

Zonda

Panico

Alibi

Gucci Ski Mask ft Gue Pequeno

Sogni d’oro

La fine ft Emma Marrone e Laura Marzadori

Zeri in più (Locura) [feat. Laura Pausini]

Abitudine

Fentanyl (feat. Sfera Ebbasta)

Certe cose

-3 (perdere il volo)

Ghetto superstar (feat. Ghali)

Verdi nei viola

Canzone d’odio

Casanova

Hot

Safari

Giorno da cani

Buio davanti

100 messaggi

Dolce vita

La storia di Lazza

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica da giovane, oscillando tra la formazione classica al Conservatorio e la passione per il rap. Questo mix unico lo ha portato a distinguersi nel panorama musicale, facendo di lui un artista completo e poliedrico. La sua discografia include album di successo come “Zzala”, “Re Mida”, “Sirio”, e l’attesissimo “Locura“, dimostrando una crescita artistica e personale. Il ritorno di Lazza sulle scene live rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati della musica rap e non solo. Con una serie di date che toccano diversi angoli d’Italia e una presenza scenica energica, Lazza si appresta a riconnettersi con il suo pubblico attraverso la potenza evocativa della sua musica.