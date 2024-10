I Thirty Second To Mars tornano in Italia nel 2025: tutte le info

I Thirty Second To Mars hanno annunciato un tour in Italia nel 2025: ecco tutte le informazioni sulle tappe e i biglietti.

In vista dell’estate 2025, il panorama musicale italiano si accende con l’annuncio del ritorno dei Thirty Seconds To Mars. Con un percorso che li vedrà attraversare alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, da Milano a Gorizia, passando per Lucca e Napoli, fino ad arrivare a Alba, la band promette di regalare ai suoi fan un’esperienza indimenticabile.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle tappe del tour e su dove acquistare i biglietti!

Thirty Seconds To Mars: le tappe del tour in Italia

Dopo il grande successo ottenuto con il Seasons World Tour 2024, che ha visto la band esibirsi in due appuntamenti sold-out a Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars sono pronti a tornare in Italia. Questo ritorno sarà anche l’occasione per presentare dal vivo “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day“, l’ultimo progetto discografico del gruppo pubblicato nel settembre 2023.

Dal 2 all’8 luglio 2025, Jared e Shannon Leto si esibiranno in 5 città italiane, ecco tutte le tappe del tour:

2 Luglio 2025 Milano, Ippodromo Snai San Siro

3 Luglio 2025 Gorizia, Casa Rossa Arena – GO!2025

5 Luglio 2025 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

6 Luglio 2025 Napoli, Arena Flegrea – Noisy Naples Fest

8 Luglio 2025 Alba, Collisioni

Dove acquistare i biglietti per i concerti

Per i fan ansiosi di assicurarsi un posto a questi imperdibili appuntamenti, saranno disponibili diverse modalità di acquisto. A partire dalle ore 10.00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno accessibili in prevendita per gli iscritti a My Live Nation, mentre la vendita generale inizierà il 31 ottobre alle ore 10.00 attraverso i principali circuiti di biglietteria online: ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Una procedura semplice e accessibile che permetterà a tutti gli interessati di non perdere l’opportunità di partecipare ai concerti.