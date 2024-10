Gabry Ponte, primo dj a San Siro: il concerto sarà nel 2025

Il 28 giugno 2025 Gabry Ponte si esibirà a San Siro: sarà il primo dj della storia a trasformare lo stadio in una discoteca.

Il 28 giugno 2025 lo Stadio San Siro di Milano vivrà un’evento che promette di essere indimenticabile, soprattutto per gli amanti della musica dance ed elettronica. Il motivo? Gabry Ponte sarà il primo dj nella storia a trasformare l’iconico stadio in un gigantesco dancefloor, per un evento denominato “San Siro Dance“.

San Siro Dance: un evento senza precedenti

Il concerto previsto per il 2025 non solo celebrerà la musica e la carriera di Gabry Ponte ma sarà anche un’occasione unica per vedere San Siro trasformarsi in uno scenario da rave all’aperto.

L’evento segnerà un momento storico sia per l’artista sia per il pubblico. Con RTL 102.5 come radio ufficiale, l’aspettativa è quella di una serata che combini musica, emozioni e ricordi, sotto la guida esperta di uno dei dj più amati del panorama musicale moderno.

Gabry Ponte: un’icona della dance music

Gabry Ponte non è solo un nome noto in Italia, ma un vero e proprio pilastro della musica dance globale. Al terzo posto tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify a livello mondiale, Ponte vanta una carriera di successi e riconoscimenti, comprese nomination ai Grammy e oltre tre miliardi di stream globali.

La sua hit “Thunder“, realizzata con LUM!X e Prezioso, rappresenta solo una delle tante che hanno conquistato le classifiche internazionali, dimostrando la capacità di Ponte di rimanere sempre al vertice della scena musicale.

La carriera di Gabry Ponte è costellata di traguardi significativi, a partire dal breakout mondiale con “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, venduto in oltre 8 milioni di copie. Da quel momento, la sua ascesa non ha conosciuto pause, consolidandosi attraverso la produzione di singoli e album che hanno raggiunto i vertici delle classifiche europee. Il suo impegno e talento gli hanno permesso di raggiungere prestazioni notevoli, con brani certificati disco di diamante, platino e oro in numerosi paesi.