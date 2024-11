Rosa Chemical in ospedale: il ricovero preoccupa i fan

Preoccupazione per i fan di Rosa Chemical: il cantante è stato operato per una tonsillite acuta. Ecco come sta adesso.

Dopo un lungo periodo di assenza, Rosa Chemical è tornato sui social per aggiornare i suoi fan circa le sue condizioni di salute. Direttamente dal letto di ospedale, il 26enne ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale e operato a causa di una tonsillite cronica e acuta che gli ha causato anni di sofferenze. Scopriamo come sta adesso il cantante.

Rosa Chemical: l’intervento di tonsillectomia

“Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza. Dopo anni di tonsilliti ricorrenti, febbre alta e continui mal di gola, ho trovato il coraggio di affrontare questo intervento” – ha scritto l’artista in un lungo post pubblicato su Instagram.

Rosa Chemical, dopo aver ringraziato il personale medico che lo ha assistito durante l’intervento, ha rivelato che la i problemi alle tonsille gli causavano da anni problemi sia alla salute che alla carriera musicale.

“Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora.” – ha spiegato il cantante.

L’operazione era l’unica soluzione per risolvere definitivamente il problema. L’uso prolungato di antibiotici, infatti, aveva portato l’artista a sviluppare una resistenza ai farmaci che su di lui non producevano più alcun effetto.

I progetti per il futuro di Rosa Chemical

Nonostante l’operazione a cui si è dovuto sottoporre gli causi ancora molto dolore, il cantante rimane ottimista e si dice pronto a riprendere al più presto i suoi progetti artistici.

“Sto soffrendo tanto, deglutire è difficile, bere è doloroso, mangiare ancora di più, ma sono davvero felice di averlo fatto. Non vedo l’ora di stare meglio per chiudere OKAY OKAY 2 (che è a buon punto) ricominciare a vivere come merito e tornare dai piedi delle mie disoneste. 1 mesetto al massimo.” – ha scritto Rosa Chemical nel post.