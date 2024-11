J-Ax, scatta la polemica per la nuova canzone: cosa è successo

“Madonna di Campiglio”, la nuova canzone di J-Ax con Ludwig e DJ Matrix, ha fatto infuriare il sindaco della nota località sciistica.

J-Ax è sempre stato noto per le sue canzoni ironiche e politicamente scorrette. Di recente il rapper, insieme a Ludwig e a DJ Matrix, ha ha pubblicato un nuovo singolo, “Madonna di Campiglio“, che ha fatto scattare la polemica per alcune frasi contenute nel testo.

In particolare il brano ha fatto infuriare il sindaco leghista della nota località sciistica, Michele Cereghini, e altri esponenti locali. Scopriamo cosa è successo!

J-Ax: polemica per il testo di “Madonna di Campiglio”

Dopo la sua pubblicazione, “Madonna di Campiglio” si è presto ritrovata al centro di una polemica che va ben oltre la critica artistica. Ad aver fatto infuriare il Sindaco Michele Cereghini è stata una frase del ritornello che recita: “A Madonna di Campiglio c’è la neve tutto l’anno“.

Si tratta infatti di un chiaro riferimento all’utilizzo di sostanze stupefacenti durante le feste e le vacanze che moltissimi italiani si concedono nella bellissima località turistica. Questa frase non è stata per nulla apprezzata dal politico leghista che in una nota ha preso le distanze dal testo della canzone.

J-Ax

Le parole del Sindaco Michele Cereghini

“L’amministrazione comunale non condivide i contenuti della canzone perché rappresentano una pubblicità negativa per Campiglio e si dissocerà dal brano presto con una nota ufficiale” – si legge nella nota del Sindaco.

Poi prosegue: “Si produce un danno alla località, resa grande anche dai miei genitori che, quando sono venuti a Campiglio, da direttori della scuola sci crearono corsi indirizzati ai bambini. Tuttora, abbiamo una clientela formata da famiglie che arrivano con i loro piccoli e ora cominciamo a ricevere telefonate piene di stupore“.

E ancora: “Sarebbe importante sapere se qualcuno ha dato autorizzazione per citare il nome della località in questo modo. Non è possibile che nessuna autorità si sia ancora fatta sentire“.