Roby Facchinetti rivela: “Io e Dodi eravamo fattissimi sul palco”

Roby Facchinetti, leader dei Pooh, ha raccontato cosa successe una sera di molti anni fa: lui e Dodi hanno fumato erba prima di esibirsi.

Una rivelazione inaspettata quella di Roby Facchinetti. Il leader dei Pooh infatti non è mai stato una star trasgressiva, anzi. Eppure, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che una volta si è esibito a New York completamente fatto, dopo aver fumato delle sigarette alla marijuana.

Le parole di Roby Facchinetti

Durante l’intervista con il Corriere della Sera, Roby Facchinetti è stato portato sul viale dei ricordi, ripercorrendo alcuni dei momenti più trasgressivi e meno noti della sua carriera musicale con i Pooh. “Ho passato più tempo con il gruppo che con le mie mogli e i miei figli” – rivela innanzitutto il cantante.

Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia

Facchinetti ha poi raccontato cosa successe durante una serata “alternativa” di molti anni fa: “Io non fumo nemmeno le sigarette. Una volta però a New York ci regalarono un pacchetto di sigarette alla marijuana. Io e Dodi decidemmo di provare, sicuri che ci avrebbe fatto suonare da dio“.

“Poi però salimmo sul palco e mentre gli altri intonavano il primo brano, io e Battaglia passammo subito al finale.” – prosegue divertito – “Eravamo fattissimi! Inutile dire che quella per me fu la prima e ultima volta”. Il cantante ha poi raccontato un altro episodio esilarante, questa volta legato ad una sbronza.

La sua prima ed unica sbronza

Roby Facchinetti

“Una volta eravamo a Maui, allaeHawaii e io avevo passato una notte insonne per comporre ‘La mia donna’. Ero così euforico che la sera dopo, al ristorante, mi feci tre cocktail Mai Tai a stomaco vuoto. ” – racconta il cantante.

Poi prosegue: “Tutto cominciò ad apparirmi doppio, vedevo due Canzian. Anche qui, prima e ultima sbornia della mia vita, oggi colleziono vini pregiati e ho una cantina con 2500 bottiglie, soprattutto rossi”.