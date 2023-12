Con il suo timbro di voce potente e il suo stile musicale, la cantante ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Emma Marrone ha iniziato la sua carriera con la partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi, dove è risultata vincitrice nel 2010. Da allora, la cantante ha raggiunto un grande successo, diventando un’icona della musica italiana. Ma quanto guadagna Emma Marrone?

Il patrimonio di Emma Marrone

Emma Marrone è sempre stata parecchio riservata sia sulla sua vita privata, che per quanto riguarda l’ammontare del suo patrimonio, tuttavia è noto che la cantante abbia guadagnato molto grazie alla carriera nel mondo della musica, ed è possibile fare qualche stima. Emma ha vinto la nona edizione di “Amici” nel 2010, dal quale ha potuto beneficiare di 200 mila euro e il primo contratto con una major.

Tra le fonti di guadagno più consistenti di Emma Marrone, sicuramente spiccano gli introiti derivanti dai concerti, che le permettono di raggiungere un vasto pubblico e consolidare il suo status di star della musica italiana.

Inoltre, ha collaborato con molti altri artisti italiani, sia come cantante che come autrice di testi, ottenendo così un ulteriore guadagno: tra le collaborazioni più famose si possono citare quelle con Alessandra Amoroso, i Modà, J-Ax e Fedez.

Infine, Emma ha partecipato a programmi televisivi come “Amici” e “The Voice of Italy” anche in veste di giudice, che le hanno permesso di accrescere ulteriormente la popolarità e il suo guadagno. Nel corso della carriera può vantare anche una vittoria a Sanremo e la partecipazione al festival nel ruolo di valletta, che le ha assicurato un guadagno di 70 mila euro.

Il successo di Emma Marrone: come ha fatto a diventare una delle cantanti più amate d’Italia

Emma Marrone è diventata una delle cantanti più amate d’Italia grazie alla sua voce potente e ad uno stile unico. Il successo è stato consolidato dopo la vincita di “Amici” nel 2010 e la pubblicazione del primo album da solista, “Oltre“, certificato triplo disco di platino per le oltre 150 000 copie vendute. Da quel momento, Emma è stata in grado di distinguersi nel panorama musicale italiano grazie alla personalità forte e alla capacità di trasmettere emozioni tramite la musica.

