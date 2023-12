Il rapper ha collezionato diverse accuse di antisemitismo nel corso degli ultimi anni.

Kanye West ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che conta oltre 18.3 milioni di followers, un messaggio di scuse nei confronti della comunità ebraica, dal momento che negli ultimi anni è stato più volte accusato di antisemitismo. Il messaggio farebbe riferimento in particolare ad alcune frasi che il rapper ha detto nel 2022, le quali avevano scatenato l’ira di tutta la comunità.

Il messaggio di scuse in ebraico

Il messaggio di scuse comparso sul profilo Instagram di Kanye West è scritto in ebraico ed inizia così: “Chiedo sinceramente scusa alla comunità ebraica“. Rivolgendosi poi a coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole, esplicita che le sue intenzioni non erano quelle di ferire o umiliare qualcuno, e si scusa per il dolore che le sue azioni possono aver causato.

“Mi impegno a iniziare da me stesso e ad imparare da questa esperienza per garantire maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me e mi impegno a fare ammenda e a promuovere l’unità“, si legge ancora nel messaggio.

Le dichiarazioni passate

Kanye West, che oggi preferisce farsi chiamare Ye, in passato aveva espresso apprezzamenti nei confronti di Donald Trump e aveva tentato di candidarsi per la Presidenza degli Stati Uniti, senza successo.

Nel 2022, il rapper aveva pubblicato (ed eliminato poco dopo) un messaggio su Twitter che diceva: “Ho un po’ di sonno stanotte, ma quando mi sveglio alzerò al livello 3 l’attacco agli ebrei. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Anche voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda“.

In un’altra occasione, sempre nel corso dello stesso anno, aveva invece elogiato alcune azioni intraprese da Adolf Hitler: “ha inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono. Mi piace Hitler“.

Alcuni brand, in seguito alle dichiarazioni di Kanye West, avevano deciso di interrompere le collaborazioni con lui. Il rapper dovrebbe pubblicare il suo nuovo album “Vultures” il prossimo 12 gennaio.

Riproduzione riservata © 2023 - NM