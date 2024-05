Ornella Vanoni parla della storia con Gino Paoli: “Lui era sposato”

Intervistata dal settimanale Oggi, Ornella Vanoni ha parlato della sua vita sentimentale e della storia d’amore con Gino Paoli.

Alla soglia dei 90 anni, che compirà il prossimo 22 settembre, Ornella Vanoni ha deciso di raccontarsi in un’intervista al settimanale Oggi. La cantante ha parlato della sua vita amorosa e della controversa relazione con Gino Paoli, una storia che l’ha fatta molto soffrire.

Ornella Vanoni: la relazione con Gino Paoli

Per la sua generazione Ornella Vanoni è stata una donna ribelle ed anticonformista e le sue relazioni hanno spesso creato dei piccoli scandali: “Per forza” – commenta lei – “quando mi sono innamorata di Giorgi Strehler era separato di fatto, ma non esisteva il divorzio“.

Della storia con Gino Paoli racconta: “Quando è scoppiato l’amore con Gino Paoli, lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo“. Poi ha rivelato di essere ancora in buoni rapporti con la moglie del cantante: “Tra l’altro Paola, la moglie di Gino, è un’amica ormai, una donna che stimo tantissimo, l’avrei voluta io come moglie“.

Un’ultima relazione molto difficile

Alla domanda su come vada adesso la sua vita sentimentale, Ornella risponde: “Ma ho 90 anni! E poi che barba sta roba che pare che io sia stata una che la dava via come un frisbee, mica era così. Ho avuto dei grandi amori e delle avventure, come tutti”.

Ornella Vanoni

Vanoni ha poi confidato di essere rimasta scottata dal suo ultimo amore: “Sono sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato. Era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti ma io per tre anni mi sono raccontata che sarebbe cambiato, colpa mia. Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce“.