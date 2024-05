Accordo Fedez-Iovino: ecco quanto avrebbe pagato il rapper

Le ultime indiscrezioni rivelano la cifra che Fedez avrebbe pagato a Cristiano Iovino per evitare la querela del personal trainer.

Da giorni si parla di un accordo transattivo, confermato all’Ansa da alcune fonti legali, che Fedez avrebbe concluso con Cristiano Iovino. Il coinvolgimento del rapper nella rissa del 21 aprile sembra infatti ormai certo, confermato sia da due testimoni che dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. Per evitare la querela sembra che Federico si sia impegnato a pagare una somma da capogiro al personal trainer.

Accordo Fedez-Iovino: la cifra

A rivelare i dettagli dell’accordo è stato il giornalista Gabriele Parapiglia, intervistato da Rtl 102.5: “C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali di Fedez e Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. Perché c’è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza“.

“A me risulta che la cifra sia tra i 400 e i 500mila euro“. Poi Parapiglia prosegue: “Parallelamente c’è la vendita della villa… Due cose che potrebbero collimare“. Il giornalista si riferisce alla decisione di Fedez e Chiara Ferragni di mettere in vendita Villa Matilda, lo splendido immobile sul lago di Como che i due avevano acquistato lo scorso anno.

“Dinanzi a una cifra del genere, Iovino non fa denuncia però la denuncia prosegue d’ufficio. Ma non essendoci il querelante ha un peso minore.” – conclude il giornalista. Fino ad ora però nessuna due parti ha commentato la notizia e non ci sono conferme nè per quanto riguarda l’accordo, nè tanto meno per quanto riguarda la cifra pattuita.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Anche la giornalista Selviaggia Lucarelli, che non si lascia mai sfuggire occasione per colpire Fedez, ha commentato il presunto accordo raggiunto con Cristiano Iovino: “Con i soldi si sistema tutto: con quelli degli accordi tra avvocati la fedina penale, con quelli della beneficenza la reputazione. Anche se la vedo dura nel futuro“.

Poi prosegue: “Resta l’accusa di rissa per cui non serve la querela di Iovino per cui invece probabilmente il processo si farà. Che schifezza di storia. E che quadro perfetto del personaggio“. Del personal trainer invece dice: “Bel personaggio anche Iovino che ha negato di conoscere chi lo aveva picchiato e non denuncia. A proposito: visto il suo tenore di vita, qualcuno ha capito che lavoro fa?“.