Massimo Ranieri ha lanciato un appello sui social per tutelare i fan da alcune truffe che vengono fatte sfruttando la sua identità.

Massimo Ranieri, icona della musica italiana con oltre 14 milioni di dischi venduti nel mondo, si è ritrovato suo malgrado al centro di una bizzarra vicenda online. Su Facebook sono infatti stati creati dei falsi account a suo nome che chiederebbero agli utenti dei soldi per acquistare delle “tessere”.

Per tutelare i suoi fan da queste truffe, il cantante ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega di essere totalmente estraneo alla vicenda.

Massimo Ranieri: il video pubblicato su Instagram

Nel video pubblicato su Instagram il cantante ha subito spiegato ai fan che qualsiasi account che chieda soldi a suo nome deve essere segnalato e bloccato. “Ciao a tutti, eccomi qua, io sono Massimo Ranieri e non quello apparso su Facebook chiedendovi dei soldi per delle tessere.” – esordisce scherzosamente l’artista.

“Non so nemmeno come definirlo.” – prosegue Massimo Ranieri – “È gente che prova ad approfittarsi di voi, ma voi sarete più intelligenti. Non è vero nulla, non so nemmeno come definire queste persone che provano a trarvi in inganno“.

Massimo Ranieri

La chiusura su Sanremo

Il video non si chiude con l’appello a non cadere nella truffa: Ranieri ha approfittato dell’occasione anche per ricordare ai fan che tra pochissimi giorni sarà in gara a Sanremo 2025 con “Tra le mani un cuore”.

“Ne approfitto per dirvi che ci vedremo presto a Sanremo. Il mio brano, a quanto pare, ha avuto ottime critiche, cosa che mi fa molto piacere. Mi raccomando, non cadete in questa rete” – conclude il cantante salutando i fan. Ranieri ha debuttato a Sanremo nel lontano 1969 e successivamente ha partecipato a molte edizioni di Festival ottenendo la vittoria nel 1989 con il famosissimo brano “Perdere l’amore“.