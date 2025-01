“Le manca carisma”: Elodie parla di Elly Schlein

In una recente intervista Elodie ha affrontato molti argomenti tra cui la politica: ecco cosa ha rivelato la cantante.

Elodie, una delle voci più apprezzate e riconoscibili del panorama musicale italiano, che, in una recente intervista a Repubblica, ha offerto uno spaccato molto personale sui temi della forza interiore, dell’amore e delle proprie convinzioni politiche.

Elodie parla di Elly Schlein e Giorgia Meloni

In fatti di politica, Elodie ha le idee molto chiare. “Non voterei Giorgia Meloni, così come non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato.” – spiega la cantante.

Poi precisa: “Le manca il carisma. E senza carisma è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità. Meloni il carisma ce l’ha, ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra”.

Elly Schlein

Sul voto: “Non ho mai saltato un’elezione. Ma non mi piace che la politica sia diventata un mestiere come un altro e nel mezzo non so stare. Amici di sinistra li ho, così come ho amici di destra. Democristiani però no, non ce la faccio proprio”.

Il rapporto con Andrea Iannone

Elodie ha ormai da tempo una relazione con i pilota di Moto GP Andrea Iannone. A proposito del loro rapporto la cantante racconta: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”.

“Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo” – conclude Elodie.