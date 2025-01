Elettra Lamborghini ha organizzato la festa di compleanno per il suo amato cavallo Dadi: sui social gli affettuosi auguri.

Elettra Lamborghini, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, ha recentemente condiviso sui social un momento di profonda affezione per il suo cavallo Dadi. La cantante ha infatti organizzato una festa per celebrare l’ottavo compleanno dell’amato animale.

Questo gesto, semplice ma significativo, sottolinea un legame speciale che va oltre il glam e il successo, aprendo una finestra su una passione meno conosciuta della cantante: l’amore per i cavalli.

L’emozione di un compleanno speciale

Elettra Lamborghini ha voluto rendere pubblica la sua felicità per gli 8 anni di Dadi, celebrando il compleanno del suo amatissimo cavallo con un gesto d’affetto che ha commosso migliaia di follower sui social media.

Elettra Lamborghini

La cantante ha preparato con le sue mani una torta di compleanno per il cavallo, un “regalo” apprezzato dal festeggiato, come evidenziato in un video che ha rapidamente raccolto l’attenzione dei suoi fan. La clip, accompagnata dalle parole “Tanti auguri Amore mio, sei il mio tutto“, è stata apprezzata per la sua tenerezza.

Una passione profonda per i cavalli

La passione di Elettra Lamborghini per i cavalli non è recente, ma risale ai tempi della sua infanzia. In un’intervista rilasciata a Ok Salute, Elettra ha confidato di non ricordare un momento della sua vita in cui i cavalli non fossero presenti, trattandoli e amandoli come se fossero persone.

Oltre a Dadi, Elettra è legata anche a un altro puledro, Ermes Time Gun, un palomino per il quale ha avvertito un’immediata affinità, ricordandole una cara cavalla del passato, Lolita. La scomparsa di Lolita dopo 16 anni di vita condivisa ha lasciato un vuoto che oun è stato facile da colmare, ma che ha rafforzato il legame di Elettra con i suoi cavalli, considerati veri e propri membri della famiglia.