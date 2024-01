I Negramaro tornano in gara al Festival di Sanremo dopo 20 anni, con un messaggio di rinascita nel brano “Ricominciamo Tutto”.

Dopo 20 anni dalla loro prima partecipazione, i Negramaro tornano al Festival di Sanremo con un’energia diversa. Sebbene la loro esperienza nel 2005 sia stata alquanto traumatica, si è rivelata essere proprio un punto di svolta per la loro carriera artistica. Ora, la band salentina è pronta a tornare in gara, senza pregiudizi, con il brano “Ricominciamo Tutto”.

Un ritorno a Sanremo “da Big”

Nel 2005, i Negramaro parteciparono a Sanremo tra i Giovani, per poi tornare sul palco dell’Ariston altre due volte (nel 2018 e nel 2021) come ospiti. Questa volta invece è arrivato il momento di partecipare alla kermesse, per l prima volta, da Big con il brano “Ricominciamo tutto”.

“Vogliamo ricominciare tutto, ma è un invito che non parte da una crisi. Piuttosto è un atto di speranza e una sorta di imperativo”, spiega Giuliano Sangiorgi, sottolineando che “per stare bene bisogna riconoscere nell’altro la persona pura, ripulita da qualunque pregiudizio. E bisogna farlo cominciando da sé”.

Per descrivere il brano sanremese, una ballad rock, Sangiorgi si affida al cinema: “Questo pezzo lo definirei ‘interstellar’, un po’ avanti e un po’ indietro nel tempo. È la sintesi di tutte le nostre influenze dagli U2 a David Bowie“.

“Speriamo vinca un giovane artista”

Parlando con la band – composta da Giuliano, Andro, Danilo, Ermanno, Pupillo e Lele – l’annuncio della partecipazione al Festival è stata visibilmente accolta dai Negramaro con un entusiasmo generalizzato. “Ci ha fatto piacere, vuol dire che dopo 20 anni non abbiamo ancora creato assuefazione”, dichiarano ironicamente i sei artisti.

Sebbene siano molto grati di partecipare come cantati in gara, la band salentina spera che il vincitore di Sanremo 2024 sia un giovane artista, e che il Festival possa essere il trampolino di lancio per i suoi prossimi 20 anni di musica. “Oggi c’è molta più attenzione verso le nuove generazioni di artisti di quando abbiamo iniziato noi. Se questo è successo credo che in parte sia anche merito nostro e di tutti gli altri che si sono impegnati come noi”, riflette la voce dei Negramaro.

Poi lancia un appello: “Permettete ai ragazzi di sbagliare di più, non vi aspettate subito i numeri di Elodie o di Madame a 16 anni, altrimenti l’underground muore. Solo attraverso l’errore si scopre la personalità”.

Nuovo album e prossimo tour dei Negramaro

Oltre alla partecipazione a Sanremo, i Negramaro stanno lavorando a un nuovo album negli studi Hansa di Berlino, noti per essere stati il luogo di registrazione di artisti come David Bowie e gli U2. Il disco sarà completato dopo il Festival, senza fretta, con la consapevolezza di ciò che stanno facendo.

Dopo Sanremo, poi, la band è attesa nel tour che partirà il 15 giugno, negli stadi di Napoli, Udine, Milano, Messina e Bari. Hanno anche invitato Jovanotti, che hanno recentemente visitato in ospedale, a unirsi a loro per un warm up quando sarà pronto a tornare sul palco.

Di seguito le date dei concerti della prossima estate, i cui biglietti sono disponibili su TicketOne:

sabato 15 giugno 2024 – 21:00. NAPOLI · STADIO D. A. MARADONA

2024 – 21:00. · STADIO D. A. MARADONA martedì 18 giugno 2024 – 21:00. UDINE · BLUENERGY STADIUM – STADIO FRIULI

2024 – 21:00. · BLUENERGY STADIUM – STADIO FRIULI sabato 22 giugno 2024 – 20:30. MILANO · STADIO SAN SIRO

2024 – 20:30. · STADIO SAN SIRO mercoledì 3 luglio 2024 – 21:00. MESSINA · STADIO FRANCO SCOGLIO

2024 – 21:00. · STADIO FRANCO SCOGLIO sabato 6 luglio 2024 – 21:00. BARI · STADIO SAN NICOLA

Riproduzione riservata © 2024 - NM