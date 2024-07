Nasce Ginevra: Anna Tatangelo vola Disneyland con Andrea

Mentre Gigi D’Alessio diventava papà per la sesta volta, Anna Tatangelo è volata a Disneyland con loro figlio Andrea.

La grande famiglia di Gigi D’Alessio si è allargata ancora. Il 7 luglio è nata Ginevra, la sesta figlia del cantante partenopeo nata dall’amore con Denise Esposito con la quale ha già avuto Francesco, di due anni. Prima di loro Andrea, avuto da Anna Tatangelo, e poi Luca, Ilaria e Claudio, nati dal matrimonio con Carmela Barbato.

Mentre Ginevra veniva al mondo, Anna Tatangelo e il fratellino Andrea si trovavano a Disneyland Paris per un weekend all’insegna del divertimento con la famiglia della cantante.

Anna Tatangelo: il viaggio a Disneyland Paris con Andrea

Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram diversi scatti della vacanza a Disneyland Paris. Nella didascalia del post si legge: “Il primo viaggio tutti insieme“. Insieme a lei e al figlio durante la loro fuga francese c’erano anche i fratelli della cantante , Maurizio e Giuseppe, la sorella Silvia, e i loro figli.

Anna Tatangelo è sempre riuscita a mantenere un equilibrio tra la sua vita professionale e quella privata. Infatti, come racconta spesso la cantante, lei e il figlio Andrea, di 14 anni, hanno un rapporto bellissimo ed intenso. Non importa cosa possa accadere, rimangono sempre un sostegno l’uno per l’altro.

La nascita di Ginevra

Mentre Anna e Andrea si godevano la loro vacanza in Francia, il 7 luglio è nata Ginevra, testimone più recente dell’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. La coppia, già genitori del piccolo Francesco, mostra come l’arrivo di un nuovo membro in famiglia sia fonte di inesauribile felicità e come, nonostante le dinamiche familiari possano essere complesse, l’amore rimanga l’elemento unificante.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Nonostante la notevole differenza d’età fra i figli, il cantante ha sempre cercato di mantenere un forte legame unitario nella sua famiglia.