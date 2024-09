MTV Video Music Awards 2024: tutte le informazioni

Questa notte alle 02.00, presso la UBS Arena di Elmont, New York, si terranno gli MTV VMAs 2024: ecco tutto quello che c’è da sapere.

In una notte che promette di essere indimenticabile, l’UBS Arena di Elmont, New York, si prepara ad accogliere gli MTV Video Music Awards 2024, evento in cui i nomi più illustri della musica internazionale si contenderanno le ambite statuette.

Tra i grandi attesi sul palco troviamo icone del calibro di Katy Perry, Eminem, Taylor Swift e, a rappresentare l’Italia, Vic De Angelis. La serata sarà condotta dalla talentuosa Megan Thee Stallion e gli italiani potranno seguire l’evento in diretta su MTV, oltre che sui canali streaming dedicati.

Un palco di stelle

L’evento vedrà una lineup di artisti che promette esibizioni memorabili. Il rapper Eminem, noto per essere l’artista maschile più premiato nella storia degli MTV VMAs, si esibirà con brani del suo ultimo album, “The Death of Slim Shady“.

Katy Perry, invece, prima di ricevere il prestigioso Video Vanguard Award 2024, delizierà il pubblico con un medley dei suoi successi. La presenza dell’artista brasiliana Anitta, tra le candidate nella categoria miglior video latin, e la possibile esibizione con l’italiana Vic De Angelis, aggiunge un ulteriore tocco di internazionalità alla serata.

Come seguire l’evento

Gli appassionati italiani avranno diverse opzioni per non perdere un minuto della cerimonia. Il pre-show inizierà alle 00.30, con l’evento principale che prenderà il via alle 02.00 (ora italiana). La diretta sarà disponibile su canali MTV e MTV Music di Sky, in streaming su NOW e Pluto TV sul canale VH1+ Music Legends. Successivamente, dal 15 settembre, sarà altresì consultabile su Paramount+.

Candidature e premi

Video dell’anno

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

Billie Eilish – Lunch

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Artista dell’anno

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Canzone dell’anno

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Miglior nuovo artista

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Migliore collaborazione

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior video pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Miglior video hip hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – Fukumean

Megan Thee Stallion – Boa

Travis Scott ft. Playboi Carti – Fe!n

Miglior video R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze

Tyla – Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama

Miglior video alternative

Benson Boone – Beautiful Things

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)

Miglior video rock

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human

U2 – Atomic City

Miglior video latin

Anitta – Mil Veces

Bad Bunny – Monaco

KAROL G – Mi Ex

Tenía Razón

Myke Towers – Lala

Peso Pluma & Anitta – Bellakeo

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Shakira & Cardi B – Puntería

Miglior video afrobeat

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water

Usher, Pheelz – Ruin

Miglior video K-pop

Jung Kook ft. Latto – Seven

Lisa – Rockstar

NCT Dream – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – Lalalala

Tomorrow X Together – Deja vu

Video for Good

Alexander Stewart – If You Only Knew

Billie Eilish – What Was I Made For (From The Motion Picture “Barbie”)

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

RAYE – Genesis

Tyler Childers – In Your Love

Miglior regia

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Bleachers – Tiny Moves

Eminem – Houdini

Megan Thee Stallion – Boa

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior fotografia

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Charli XCX – Von Dutch

Dua Lipa – Illusion

Olivia Rodrigo – Obsessed

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior montaggio

Anitta – Mil Veces

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Eminem – Houdini

Lisa – Rockstar

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Miglior coreografia

Bleachers – Tiny Moves

Dua Lipa – Houdini

Lisa – Rockstar

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Tate McRae – Greedy

Troye Sivan – Rush

Migliori effetti speciali

Ariana Grande – The Boy Is Mine

Eminem – Houdini

Justin Timberlake – Selfish

Megan Thee Stallion – Boa

Olivia Rodrigo – Get Him Back!

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Migliore art direction