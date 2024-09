Baby Gang torna live dopo il carcere: tutte le tappe del tour

Baby Gang ha annunciato un nuovo tour dopo essere finalmente uscito dal carcere: scopriamo tutte le date dei concerti.

Baby Gang è un rapper italiano che con il suo inconfondibile stile ha saputo conquistare il cuore di milioni di ascoltatori. Dopo il trionfo del suo ultimo disco “L’Angelo del Male“, che ha ottenuto la certificazione Oro, l’artista è pronto a tornare sul palco per incantare ancora una volta il suo vasto pubblico con “The end of the world European Tour”.

Bay Gang: le date del tour europeo

La carriera di Baby Gang è la testimonianza vivente dello sfondamento delle barriere musicali e culturali da parte dei giovani talenti italiani, capaci di affermarsi non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

L’attesa per “The end of the world European Tour” riflette il desiderio del pubblico di connettersi con l’energia unica dell’artista, che continua a esplorare nuove frontiere musicali con ogni suo lavoro. Di seguito le date del tour Europeo di Baby Gang:

28 ottobre al Razzmatazz di Barcellona

29 ottobre a La Riviera di Madrid

31 ottobre allo X-TRA di Zurigo

2 novembre alla Live Music Hall di Colonia

4 novembre al Cirque Royal di Bruxelles

5 novembre al Bataclan di Parigi

6 novembre al Rockhal Club di Lussemburgo

8 novembre all’Arenavägen 75 di Stoccolma

10 novembre all’Astra di Berlino

Ritorno in Italia per le date finali del tour

Dopo il tour europeo, Baby Gang farà ritorno in Italia a dicembre per tre serate speciali nei palazzetti, stabilendo un contatto ancora più intimo con il suo pubblico italiano. Le date, originariamente previste per aprile e poi spostate a dicembre, toccheranno città come Ancona, Milano e Torino, confermando la grande attesa del pubblico italiano per il ritorno live di Baby Gang.

Ecco tutte le date: